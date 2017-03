Giết bạn vì hai con chó

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 31-10-2013, Mai Minh Trí, cùng với Trần Văn Minh, Hồ Hoàng Phương, Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Văn Duyên tổ chức ăn nhậu tại nhà của Trí thuộc ấp 6, xã Phú Tân, huyện Định Quán.



Trong lúc uống rượu Minh và Trí cãi nhau rồi dẫn đến xô xát do trước đó, Minh cho Trí hai con chó nhưng Trí chăm sóc không cẩn thận.

Bị mọi người can ngăn, Minh bỏ về nhà lấy hai con dao quay lại nhà Trí trả thù. Trí thấy Minh cầm dao nên lấy một cây gỗ đập vào tay Minh làm rớt một con dao xuống đất. Trí bỏ cây gỗ xuống rồi lao vào vật nhau với Minh thì bị Minh dùng con dao còn lại đâm một nhát vào ngực.



Trí được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Định Quán nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Ngày hôm sau Minh đến cơ quan công an xã Phú Tân đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Được biết tại thời điểm gây án Minh mới 16 tuổi ba tháng 15 ngày.

TIẾN DŨNG