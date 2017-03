Giết chủ nhà trọ vì bị mắng

Trước đó, Tâm từ Yên Bái về Hà Nội thuê nhà trọ để kiếm sống bằng nghề lái xe ôm. Do ham mê cờ bạc, lô đề, Tâm đã đem cầm chiếc xe máy mượn được của con mình. Biết chuyện, ông Lưu – chủ nhà trọ đã mắng Tâm ham chơi, không biết nghĩ. Chuyện chỉ có thế nhưng Tâm đã xuống tay tàn ác sát hại ông chủ nhà trọ.



Sáng nay, trước vành móng ngựa, Tâm lạnh lùng khai nhận lại toàn bộ hành vi giết người của mình. Trong thời gian thuê trọ tại nhà ông Lê Văn Lưu (57 tuổi, trú tại tổ 49B phường Yên Hòa, quận Giấy), Tâm mượn chiếc xe máy Wave BKS: 30X – 9842 của con trai là Vũ Sơn Tùng (22 tuổi) làm phương tiện chở khách kiếm tiền.



Đầu năm 2011, Tâm nhờ Dương Đình Hùng (42 tuổi, trú tại tổ 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai) cùng làm nghề xe ôm đặt chiếc xe máy trên lấy 7 triệu đồng. Tâm mang toàn bộ số tiền trên đi chơi lô đề và bị thua nên không chuộc được xe về.



Tối 20/1, ăn cơm xong, Tâm đi bộ về nhà trọ ở tổ 49B, phường Yên Hòa thì gặp ông Lê Văn Lưu đi xe máy đến. Ông Lưu hỏi Tâm xe máy đâu mà đi bộ, Tâm trả lời đã mang xe máy đặt lấy tiền chơi lô đề. Ông Lưu nghe vậy đã mắng Tâm: “Mày là thằng nhà quê ra ngoài này để làm ăn, còn chơi cờ bạc lô đề thì làm ăn cái gì”. Ông Lưu dọa đuổi không cho Tâm thuê phòng trọ nữa.



Tức giận vì bị ông Lưu mắng, Tâm vào phòng trọ lấy chiếc khóa càng chữ U thường dùng để khóa xe máy quay ra tìm ông Lưu. Lúc này, ông Lưu đang cúi người xuống để khóa càng xe máy, Tâm liền cầm chiếc khóa càng chũ U đập một nhát vào đầu phía sau gáy ông Lưu làm ông này gục xuống.



Tâm vứt chiếc khóa sang bên cạnh rồi túm cổ áo ông Lưu kéo vào phía đầu hồi của khu nhà trọ, tiếp tục lao vào trong phòng trọ lấy 1 con dao nhọn để ở vách tường quay ra đâm 2 nhát vào ngực ông Lưu. Những nhát đâm mạnh khiến lưỡi dao bị cong. Sau đó, Tâm ném con dao qua hàng rào sang khu công trường đang xây dựng cạnh nhà ông Lưu.



Thấy ông Lưu vẫn còn cử động, Tâm lại dùng chiếc khóa càng chữ U đập liên tiếp vào đầu, mặt ông Lưu cho đến khi ông Lưu tử vong. Đối tượng cầm chiếc khóa càng chữ U đi ra ngõ rồi ném qua hàng rào sang công trường xây dựng.



Vũ Trọng Tâm quay lại chỗ ông Lưu nằm, lục túi áo thể thao của ông Lưu lấy 1 điện thoại rồi bỏ trốn. Đi khoảng 400m, Tâm tháo sim điện thoại của ông Lưu ném chiếc điện thoại vào thùng rác và vứt chiếc sim xuống đường. Tâm khai nhận mục đích để không cho người thân quen liên lạc được với ông Lưu.



Đến khu vực bến xe Mỹ Đình, Tâm thuê anh Trần Văn Cự (53 tuổi) chở Tâm đến nhà ông Nguyễn Ngọc Quang (67 tuổi – là cậu của Tâm, ở phố Tây Sơn, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội. Tâm xin ngủ lại nhà ông Quang.



Sáng 21/1, Tâm để lại đôi giày da và bộ quần áo thể thao ở nhà ông Quang rồi quay lại nhà trọ. Đến nơi, thấy công an đang điều tra cái chết của ông Lưu, Tâm lại bỏ đi. Đối tượng điện thoại cho con rể là Nguyễn Văn Hưng để vay 4 triệu đồng và đưa cho Dương Đình Hùng 3,5 triệu đồng đi chuộc xe máy.



Do không đủ tiền chuộc xe, ngày 23/1, Hùng và Tâm mang chiếc xe máy Wave BKS 30X – 9842 đi bán nhưng chưa bán được thì bị bắt giữ.



Trước khi gây ra vụ án này, Tâm từng bị TAND quận Ba Đình, Hà Nội xử phạt 24 tháng tù treo và thời hạn thử thách 36 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Với hành vi giết người có tính chất côn đồ, truy sát đến cùng của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Tâm án tử hình.



Theo Hồng Anh (Bee.net)