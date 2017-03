Giết con mới đẻ, lãnh án treo

Ngày 24-2, TAND huyện Cư M’gar - Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thành về hành vi giết con mới đẻ.



Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 3-9-2011, Trần Thị Thành thấy đau bụng nên ra vườn cà phê đi vệ sinh. Trong lúc đi vệ sinh, Thành thấy máu và nước ối chảy ra từ bộ phận sinh dục, biết mình sắp sinh nhưng Thành không đi vào nhà hay báo cho ai biết mà nằm lại vườn cà phê.



Sau đó, Thành sinh một bé trai nhưng bỏ mặc con rồi vào nhà ngủ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bà Vang Thị Loan, hàng xóm của Thành, đi làm rẫy về phát hiện trong lô cà phê nhà mình có tử thi trẻ sơ sinh bị mất một cánh tay trái, phần bụng dưới và hai chân. Bà Loan lấy khăn quấn thi thể cháu bé mang về rồi báo công an.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar quyết định trưng cầu giám định pháp y và kết luận nguyên nhân trẻ sơ sinh tử vong là do suy hô hấp, truỵ tim mạch.



Qua giám định ADN trên mẫu tóc, máu, niêm mạc của Trần Thị Thành với mẫu móng tay, tóc, phổi trên thi thể trẻ sơ sinh, cho thấy Trần Thị Thành là mẹ của đứa trẻ sơ sinh xấu số.



Tại phiên tòa, Trần Thị Thành khai do hoàn cảnh khách quan nên sau khi sinh, biết con vẫn còn sống nhưng bỏ mặc cho đến chết. Kết thúc phiên tòa. HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Thành 1 năm tù cho hưởng án treo.



Theo C.Nguyên (NLĐO)