Giết con rồi tự tử không thành, lãnh 8 năm tù

Bị cáo Linh sau khi nhận bản án 8 năm tù

Tòa xác định bị cáo Linh phạm tội trong điều kiện tinh thần bị ức chế lâu ngày do mâu thuẫn gia đình, bị chồng thường xuyên mắng chửi, bị cáo muốn tự tử nhưng vì con gái còn quá nhỏ, sợ chết đi bỏ lại con không ai chăm sóc nên đã muốn chết cùng con.

Bản án đã tuyên phạt Linh 8 năm tù về tội “giết người”.

Tại phiên tòa, Linh khóc nức nở thừa nhận hành vi sai trái và ân hận muộn màng.

Theo cáo trạng, năm 2001 Linh kết hôn với Nguyễn Trọng Trí (sinh năm 1973) và có hai con chung là Nguyễn Trọng Tài (sinh năm 2002), Nguyễn Hoàng Xuân Mai (sinh năm 2009). Do Trí có quan hệ với người khác lại thường nhậu say về chửi mắng vợ con nên Linh buồn chán và có ý định tự tử. Ngày 3-6-2012, Linh viết lá thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình rồi mua hai lọ thuốc cảm (một lọ gồm 100 viên hình tròn và một lọ gồm 200 viên dẹt) với ý định tự tử nhưng chưa thực hiện vì thương con còn bé.

Tối 5-6-2012, Trí lại nhậu say về chửi mắng vợ con nên Linh nghĩ đến chuyện tự tử. Tối đó, Linh cho cháu Mai uống 2 viên thuốc cảm. Linh biết tác dụng phụ của thuốc là gây buồn ngủ nên cho bé uống nhiều hơn liều bình thường (chỉ ½ viên). Ý định của bị cáo là để cho bé Mai ngủ say không quấy đòi sữa mẹ giữa đêm. Sau đó, Linh uống hết tất cả số thuốc còn lại trong 2 lọ thuốc cảm, uống thêm 2 vỉ thuốc an thần thảo dược có sẵn trong phòng và lên giường nằm ngủ cạnh con.

Đến khoảng 21g, Linh nghĩ đến việc mình chết không ai chăm sóc cháu Mai còn nhỏ nên nảy sinh ý định muốn cháu Mai chết cùng. Bị cáo ngồi dậy dùng tay bóp cổ con gái (lúc này cháu Mai đã say ngủ). Khi thấy cháu Mai không còn cử động, Linh buông con ra và lên giường nằm mê man. Hơn 23g cùng ngày, Trí phát hiện Linh kêu la mê sảng và môi cháu Mai đã tím tái nên cùng gia đình đưa Linh và Mai đi cấp cứu. Cháu Mai đã chết trước khi nhập viện, còn Linh được các bác sĩ cứu sống.

Theo C.MAI (TTO)