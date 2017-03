Giết người côn đồ, bị phạt 20 năm tù

Năm 2005, Hải và vợ cho C. vay 5 triệu đồng nhưng nhiều năm C. không trả. Ngày 24-8-2006, vợ Hải đi đòi nợ đã bị C. đánh và đe dọa. Sau khi nghe vợ kể, Hải đã vác theo hai con dao đến tìm C. Tại đây hai bên cự cãi, Hải đã đâm chết C. Sau án mạng, Hải bỏ trốn và đã bị phát hiện khi Hải đang phải hầu tòa một vụ án khác.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc đòi nợ của vợ nhưng vì bênh vợ mà bị cáo đã không kiềm chế và cướp đi mạng sống của người khác.

Luật sư bào chữa nại, không thể nói bị cáo phạm tội một cách côn đồ. Bởi nếu có ý định giết người bị hại thì ngay khi gặp bị cáo phải lao vào chém nhưng ở đây Hải còn gặp người bị hại nói lý lẽ và hỏi tại sao lại hành hung, đe dọa vợ mình.

HĐXX nhận định bị cáo mang theo hai con dao là có ý định từ trước. Sau đó, bị cáo đâm người bị hại vào các vùng trọng điểm thể hiện bị cáo hành động một cách quyết liệt. Thêm nữa, sau khi người bị hại nằm xuống bị cáo còn bỏ đi là bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn, gia đình người bị hại bãi nại nên tòa tuyên án như trên.

DƯƠNG HẰNG