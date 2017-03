Giết người, đội lốt tên nạn nhân

Ngày hôm nay (16/9), TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người đối với Huỳnh Quốc Cường (25 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Đồng thời, tuyên buộc Cường phải bồi thường 86 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Trước đó, ngày 15/4, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ, bắt được Huỳnh Quốc Cường, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 10 năm lẩn trốn.

Vụ án mà Cường là thủ phạm xảy ra sáng 2/6/2003, khi người dân phát hiện một xác chết đầu lìa khỏi cổ dưới mương nước trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Hận (phường Hưng Phú, quận Cái Răng). Thông tin về “xác chết lìa đầu” nhanh chóng lan ra, khiến nhiều người kéo đến xem, gây xôn xao dư luận… Sau khi khám nghiệm tử thi, Công an TP Cần Thơ xác định nạn nhân là Hà Nhật Trường (SN 1986, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng). Và 2 kẻ gây ra cái chết của anh Trường là Trần Ngọc Tấn và Huỳnh Quốc Cường. Gây án xong, Cường bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11/6/2003, Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Cường.

Qua nhiều năm truy tìm, nhưng tung tích của Cường vẫn biệt vô âm tín. Y thay tên đổi họ, lẩn trốn ở các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ và ra tận miền Trung. Đến cuối năm 2006, Cường về một xã vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long sống, cưới vợ và sinh con.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, sau khi giết người, Cường lẩn trốn nhiều nơi, làm nhiều nghề. Sau đó y về nhà chị gái cùng mẹ khác cha ở xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) sinh sống. Đặc biệt, để tạo vỏ bọc, Cường đổi tên thành Nguyễn Nhật Trường, trong khi tên nạn nhân bị Cường giết là Hà Nhật Trường (chỉ khác họ).

Thời gian ở đây, Cường làm quen với chị Lục Thị Th. ở gần nhà chị gái rồi cưới làm vợ. Chị Th. không ngờ mình đang chung sống với một kẻ giết người cho đến khi Cường bị bắt.





