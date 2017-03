Giết người đuổi đánh mình

Cần hướng dẫn cụ thể Theo nhiều chuyên gia pháp luật, việc có quan điểm khác nhau như vậy bên cạnh cách đánh giá chứng cứ, áp dụng khác nhau thì một nguyên nhân nữa là do các quy định của pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng. BLHS quy định “Phạm tội có tính chất côn đồ” là tình tiết định khung ở hai tội cố ý gây thương tích và giết người, đồng thời là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự ở nhiều tội phạm khác. Tình tiết này có từ BLHS năm 1985 đến nay, tuy nhiên do chưa có một văn bản nào hướng dẫn nên trong thực tiễn áp dụng đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc. Theo Bình luận khoa học BLHS của tác giả Đinh Văn Quế thì “Phạm tội có tính chất côn đồ là trường hợp khi phạm tội, người phạm tội rõ ràng đã coi thường những quy tắc trong cuộc sống, có những hành vi ngang ngược, càn quấy, bất chấp sự can ngăn của người khác, chỉ vì những nguyên cớ nhỏ nhặt nhưng cũng cố tình gây sự để phạm tội…”. Lâu nay, cơ quan tố tụng thường lấy đây làm “căn cứ, cơ sở” để áp dụng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây cũng chỉ là tài liệu mang tính chất tham khảo. Thế nên tình tiết “phạm tội có tính chất côn đồ” vẫn đang còn… tranh cãi khiến việc áp dụng tình tiết này trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử còn có những quan điểm khác nhau, dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất. Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần sớm có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. BT