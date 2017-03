Giết người, lãnh án chung thân

Theo hồ sơ, đêm 11-2-2011, Hoàng rủ Vũ và ba người bạn về phòng trọ nhậu. Tại đây, do nhóm bạn của Hoàng nhậu làm mất trật tự nên vợ chồng chủ nhà trọ đã nhắc nhở và đề nghị ngừng nhậu. Không những không đồng ý, Hoàng còn xô chủ nhà trọ ra khỏi phòng và to tiếng cãi vã. Bất ngờ, Vũ từ trong nhà lấy con dao lao ra chém một nhát vào ngực trái khiến chủ nhà chết ngay tại chỗ. Sau đó, Vũ bỏ chạy, còn Hoàng lấy con dao ném vào bụi chuối.

Tại tòa, Vũ nại rằng do tức giận cộng thêm trong người có men nên quơ đại cho bõ tức. Không đồng tình, HĐXX nhận định nạn nhân chết do vết thương thấu tim, vết thương có chiều từ trên xuống, rộng cho thấy phải do một lực rất mạnh. Bản chất vụ việc không có gì to tát nhưng vì bản chất côn đồ, hung hăng nên bị cáo gây nên án mạng. Xét say rượu không phải là tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên mức án trên. Riêng các đối tượng có trong bàn nhậu và Hoàng không hề biết Vũ vác dao chém nên không phạm tội giết người. Hành vi ném dao vào bụi chuối của Hoàng là cất giấu hung khí gây án nên phạm tội che giấu tội phạm.

DƯƠNG HẰNG