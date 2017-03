Giết người lãnh án sau 14 năm lẩn trốn

Tòa khoan hồng, chỉ phạt như trên vì xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại, đã bồi thường đầy đủ, cha ruột có nhiều huân, huy chương trong hai cuộc kháng chiến...

Ngày 13-5-1995, tại một công trình ở thị trấn Thà Khẹt (Khăm Muộn, Lào), chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Dương đã tới chỗ anh C. đang ngồi ăn cơm, bất ngờ dùng tay phải giật tóc kéo ra phía sau, tay trái rút dao đâm một nhát chí mạng khiến anh C. chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Dương trốn về Việt Nam, vào Dăk Nông đổi tên khác rồi lập gia đình. Cuối tháng 5-2009, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định được nơi Dương trú ẩn và tổ chức mai phục trên đường Dương từ rẫy về nhà.