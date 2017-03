Giết người lấy tiền mua quà cho bạn gái

Chỉ vì muốn có tiền mua quà tặng sinh nhật bạn gái mà Ải đã ra tay giết người



Theo MINH TÂM (TTO)



Theo cáo trạng, để có tiền mua quà tặng bạn gái vào ngày sinh nhật và tiêu xài cá nhân, Ải đã nảy ý định tìm những người chạy honda ôm giết chết họ rồi cướp tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 13-9-2010, Ải mang dao theo bên người rồi đi bộ đến giao lộ đường 3 tháng 2 và đường 91B đón xe. Do không tìm được xe có giá trị nên Ải đi ngược trở lại cầu Hưng Lợi thì gặp anh Nguyễn Thanh Sang (24 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) chạy xe đến hỏi có đi xe không. Thấy xe anh Sang đang chạy là chiếc Future Neo có giá trị, trên tay anh Sang có đeo nhẫn vàng 18K, nên Ải đã bảo anh Sang chở mình qua khu đô thị 586 với giá 30.000đ. Do không biết đường nên anh Sang đã nhờ Ải chỉ dẫn, Ải đồng ý.Xe chạy đến một đoạn đường vắng của khu đô thị 586 thì Ải giả vờ kêu anh Sang dừng xe để đi vệ sinh. Thừa lúc anh Sang dừng xe, Ải ngồi sau đâm một nhát vào người anh Sang. Anh Sang kêu la bỏ chạy, Ải đuổi theo kéo vật nạn nhân ngã xuống đường rồi “bồi” thêm 2 nhát. Nạn nhân vùng vẫy bỏ chạy, Ái đuổi theo kéo vật anh Sang ngã xuống đường và đâm 2 thêm nhát nữa. Những cú đâm chí tử đã khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Xong Ải lột nhẫn, lục soát túi quần anh Sang móc lấy điện thoại di động, rồi leo lên xe nạn nhân chạy, nhưng do xe không nổ nên Ải phải dắt bộ một đoạn khoảng 10m. Sợ bị phát hiện nên Ải đã bỏ xe lại chạy trốn.Khoảng 9 giờ tối hôm đó, người dân phát hiện xác anh Sang bên vệ đường nên đã điện báo công an phường Phú Thứ. Bốn ngày sau thì Ải bị bắt. Biên bản giám định của Trung tâm pháp y Sở y tế Cần Thơ kết luận anh Nguyễn Thanh Sang bị đâm thủng phổi, rách gan, rách dạ dày, dẫn đến tử vong do mất quá nhiều máu.Xét thấy hành vi của Ải quá dã man, tàn nhẫn, mất hết nhân tính nên Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã tuyên phạt tử hình bị cáo Trương Ngọc Ải về hành vi giết người, cướp tài sản.