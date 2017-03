Giết người ngay trong cuộc họp thôn

Tối 18-1-2010, anh Vũ Văn Tuyên là trưởng xóm Giữa, thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức họp nhân dân trong xóm tại nhà mình để bàn việc lo tang lễ cho cụ Lụa cùng xóm mới từ trần. Nguyễn Văn Bưởi (SN 1978) là người cùng xóm nên cũng được mời họp. Trong cuộc họp, anh Tuyên có phân công công việc cụ thể cho một số người để phục vụ đám tang. Giữa cuộc họp, anh Hoàng Văn Sen đã đứng dậy nêu ý kiến rằng không cho gia đình Bưởi tham gia công việc với lý do gia đình Bưởi chiếm dụng đất công của xóm. Bưởi rất tức giận nhưng cố kìm nén và giải thích mảnh đất đó gia đình Bưởi đã mua của xã, có giấy tờ hợp pháp. Anh trai của Bưởi là Nguyễn Văn Trường cũng giải thích việc mua bán trước đây mang tính lịch sử và đúng quy định của pháp luật, đã được cấp sổ đỏ.

Vì quá bực tức, cho rằng mình bị xúc phạm giữa mọi người trong xóm nên Bưởi lẻn về nhà lấy một con dao chọc tiết lợn giấu trong người rồi tiếp tục đến nhà anh Tuyên họp. Trong lúc mọi người nói chuyện không để ý, bất ngờ Bưởi tiến đến gần anh Sen đang ngồi ở mép giường đâm mạnh một nhát vào ngực anh Sen rồi bỏ chạy luôn về nhà. Anh Tuyên cùng mọi người đưa anh Sen vào Bệnh viện Bắc Thăng Long cấp cứu nhưng anh Sen đã tử vong ngay sau đó. Qua giám định pháp y đã kết luận: Nguyên nhân anh Sen tử vong là do mất máu và suy hô hấp cấp do vết thương phổi trái tràn máu vào đường thở.

Đến 21h30 cùng ngày, Bưởi đến trụ sở CAH Sóc Sơn đầu thú. Bưởi cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án như đã nêu trên.

Đối với người có liên quan là anh Nguyễn Văn Trường, là anh trai Bưởi có mặt tại nhà anh Tuyên nhưng tài liệu điều tra không có căn cứ chứng minh Trường có vai trò đồng phạm với Bưởi nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị can Bưởi đã bồi thường cho gia đình anh Sen 12 triệu đồng. Gia đình anh Sen yêu cầu bồi thường thêm các khoản, tổng cộng là gần 240 triệu đồng gồm: tiền mai táng, thuê xe ôtô, tiền tính theo mức ngày công lao động của anh Sen cùng những tổn thất khác về tinh thần...

Tình tiết vụ án rất đơn giản nhưng hậu quả gây ra lại đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì ý kiến của anh Sen không cho Bưởi tham gia “việc làng” với lý do gia đình Bưởi chiếm dụng đất công của xóm, Bưởi và anh trai đã bác bỏ việc này, cho rằng ý kiến của anh Sen là không chính xác nhưng giữa đám đông như vậy, mọi ý kiến đâu phải đều được xem xét thấu đáo. Chính điều này đã khiến bị can Bưởi cảm thấy bị xúc phạm giữa chốn đông người để rồi nung nấu ý định trả thù ngay tức khắc. Không ai có thể nghĩ rằng Bưởi về nhà để lấy một con dao nhọn giấu trong người rồi quay lại nhà anh Tuyên đâm ngay vào người anh Sen giữa chỗ đông người như vậy. Cú đâm mạnh và chính xác vào đúng chỗ hiểm đã khiến anh Sen tử vong ngay sau đó. Hành vi của bị can thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật và mong muốn hậu quả xảy ra.

Bị can rất đáng trách và phải nhận sự trừng phạt của pháp luật về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS (giết người có tính chất côn đồ) theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội. Tuy nhiên, cũng cần phải nói tới cách xử sự của bị hại trong buổi tối hôm đó. Việc gia đình bị can có chiếm dụng đất công hay không thuộc một quan hệ khác và nếu có vi phạm đã có chính quyền địa phương xem xét, giải quyết chứ không thể mang ra cuộc họp bàn của xóm về việc làm đám tang cho cụ Lụa. Cũng vì lời phát biểu không đúng chỗ, đúng lúc này đã khiến bị can và gia đình cảm thấy bị xúc phạm trong cộng đồng xóm. Dù những người khác không có ý kiến gì nhưng rõ ràng bị can cảm thấy tức giận vì bị người khác “bôi xấu” nên đã có ý định trả thù. Và rồi, rất nhanh sau đó, bị can chạy về nhà, lấy một con dao chọc tiết lợn và gây án.

Bị can Nguyễn Văn Bưởi chưa có tiền án tiền sự, sau khi phạm tội ra đầu thú, thành khẩn khai báo mọi tội lỗi và có trách nhiệm bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại. Đây được coi là những tình tiết giảm nhẹ khi vụ án được đưa ra xét xử. Theo dự kiến, phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tại TAND TP Hà Nội.

