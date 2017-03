Giết người ở đám đưa dâu

Ngày 17-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xử sơ thẩm “tội giết người” đối với bị cáo Trần Văn Cường (tên gọi các là Cộc, SN 1990), Trương Văn Trung (SN 1992) và “tội gây rối trật tự công cộng” đối với Trương Văn Quý (SN 1992), Trương Văn Cường (SN 1991), Trương Văn Quang (SN 1990). Cả 5 đối tượng cùng trú xóm Đồng Chảo (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp - Nghệ An).



Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, ngày 13-10-2010, anh Trương Hùng Tư (trú xóm Đồng Chảo, xã Tam Hợp) và chị Ngô Thị Kiều Oanh (trú xóm Tân Tiến, xã Tam Hợp) tổ chức đám cưới.



Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, đoàn đưa dâu từ nhà gái về nhà trai có Cộc, Trung, Quý, Cường, Quang cùng đi bằng xe máy.



Trên đường đi, anh Đậu Văn Hoán đi xe máy chở Đậu Thanh Tân phóng nhanh vượt qua xe máy của Quý rồi lạng lách, rú ga ầm ĩ làm té bùn nước. Trung, Quý, Cường, Cộc điều khiển xe máy chạy theo và chặn xe Hoán lại rồi nhảy vào đánh làm anh Hoán, anh Tân chống đỡ không nổi, phải bỏ chạy.



Hai bên rượt đuổi đánh nhau loạn xạ giữa thanh niên xóm Đồng Chảo và thanh niên xóm Tân Tiến (xã Tam Hợp). Anh Tân lên xe máy bỏ chạy nhưng Trung, Cộc cầm gỗ đánh vào đầu anh Tân khiến anh ngã sấp xuống. Những người đi đưa dâu can ngăn và đưa anh Tân đi cấp cứu nhưng anh đã chết trên đường.



Hội đồng xét xử tuyên phạt: Trần Văn Cường (tự Cộc) 15 năm tù và Trương Văn Trung 11 năm tù về tội giết người; Trương Văn Quý 9 tháng tù, Trương Văn Cường 6 tháng tù (cho hưởng án treo), Trương Văn Quang 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tòa buộc các bị cáo trên bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 80 triệu đồng.



