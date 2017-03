Giết người, ông già 62 tuổi lĩnh án chung thân

Ngày 8/6, TAND TPHN đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thọ (62 tuổi, ở Từ Liêm, HN) vì tội Giết người. Tại toà, người ta nhìn thấy cô vợ kém bị cáo 26 tuổi, khá xinh đẹp khóc hết nước mắt.



Chênh nhau khá nhiều về tuổi tác, Nguyễn Văn Thọ (62 tuổi, ở Từ Liêm, HN) lấy được cô vợ xinh đẹp, kém mình 26 tuổi. Họ sống với nhau đã có hai mặt con, nhưng cách đây vài năm thì gia đình bắt đầu có những rạn nứt.



Không hạnh phúc bên người chồng hơn mình nhiều tuổi, cách đây hơn 3 năm, chị Nguyễn Thị Tuyến (36 tuổi) đã ly thân với chồng rồi ra nước ngoài làm ăn sinh sống.



Việc vợ bỏ ra nước ngoài kèm lá đơn xin ly hôn đã khiến Thọ có những suy nghĩ tiêu cực. Ông ta đã dùng dao chém 11 nhát vào người anh Hoàng Văn Tòng vì cho rằng anh Tòng chính là nguyên nhân dẫn đến những đổ vỡ của gia đình mình.



Khoảng 14 giờ 30 ngày 16/9/2009, anh Hoàng Văn Tòng gọi điện thoại di động cho Thọ rủ đi uống bia. Nhận lời anh Tòng, Thọ thủ sẵn dao nhọn mang theo. Khi gặp anh Tòng tại nhà anh Nguyễn Văn Quảng (ở xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội), Thọ đã dùng dao đâm 11 nhát vào người nạn nhân, khiến anh Tòng tử vong tại chỗ.



Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận: Do anh Tòng có quan hệ với chị Nguyễn Thị Hằng, là em vợ của Thọ, nên tháng 5/2007 chị Hằng đã rủ chị gái mình là Nguyễn Thị Tuyến, vợ của Thọ sang lao động tại Cộng hòa Séc. Trước khi đi, chị Tuyến có đơn xin ly hôn với Thọ, nhưng chưa được toà án giải quyết.



Thọ nghĩ rằng Tòng chính là nguyên nhân gây chia rẽ tình cảm của vợ chồng Thọ nên đã rắp tâm sát hại Tòng. Tại cơ quan công an, Thọ còn có những lời khai khó hiểu khi nói "Tòng đã cùng một người khác dùng thuốc gây mê, sau đó dùng "phép Kinh Kông" lấy đi của anh ta một quả thận và bẻ 6 răng của Thọ vào ngày mùng 6 Tết năm 2009". Với tất cả suy nghĩ đó, Thọ đã giết anh Tòng để trả thù.



Tại toà, Thọ còn bình thản cho biết: “Bị Tòng lấy đi một quả thận, giờ tôi vẫn còn đau ở đây!" - nói đoạn bị cáo chỉ tay vào bụng mình”. Như để chứng minh cho lời khai của mình, bị cáo Thọ còn cho biết đã từng chứng kiến người ta dùng "phép Kinh Kông" để làm những việc tương tự.



Cơ quan công an đã phải lấy lời khai của nhiều người thân trong gia đình Thọ, tất cả đều khẳng định, Thọ bị ngã làm gẫy 6 răng chứ không phải như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Gia đình Thọ cũng cho biết, trong quá trình sinh sống, ông ta không hề có biểu hiện của bệnh tâm thần.



Tại biên bản kiểm tra thân thể của Thọ cũng xác định, anh ta không hề có dấu vết mổ hay vết sẹo nào. Thế nên, cơ quan điều tra cho rằng lời khai của Thọ nói anh Tòng cùng một người khác dùng thuốc mê, lấy một quả thận và 6 răng của Thọ là không có căn cứ.



Nguyên nhân sâu sa của vụ án mạng chỉ là do Thọ hận anh Tòng, cho rằng anh là người gây chia rẽ tình cảm vợ chồng Thọ, khiến vợ ông ta có đơn ly hôn và bỏ trốn Thọ sang lao động ở Cộng hoà Séc.



Sau khi xem xét, HĐXX đã dành cho Thọ mức án chung thân vì tội Giết người.





Theo N.T ( VNN)