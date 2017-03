Giết người tình cũ

Y cố níu kéo, đe dọa chị Ngân trong khi bản chất con người y không thay đổi. Sự mù quáng đã khiến y không làm chủ được mình và đã gây ra cái chết hết sức thương tâm cho nạn nhân.

Cuộc tình giữa Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, ảnh), trú tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình với chị Lê Hà Ngân (SN 1986), nhà ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt đầu từ năm 2006. Quá trình gắn bó, tìm hiểu, chị Ngân phát hiện thấy Tuấn thường xuyên chơi cờ bạc nên cuối năm 2009, chị Ngân đã chủ động chia tay, chấm dứt quan hệ tình cảm với Tuấn.

Về phần mình, Tuấn không dễ dàng chấp nhận điều này nên đến tháng 4-2010, Tuấn nhắn tin, gọi điện cho chị Ngân yêu cầu gặp gỡ, nói chuyện để nối lại tình cảm nhưng chị Ngân không đồng ý và tìm cách tránh mặt Tuấn. Trong thời gian này, Tuấn biết chị Ngân mới vào làm việc tại Bưu điện Hà Nội nên nhiều lần Tuấn đến Bưu điện Hà Nội để tìm gặp và gây sự với chị Ngân. Thấy chị Ngân kiên quyết không gặp mình, Tuấn đã nhiều lần nhắn tin cho chị với nội dung đe dọa sẽ giết chị nếu chị cứ tiếp tục lánh mặt, sau đó, Tuấn sẽ tự sát.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 10-4-2010, Tuấn mang theo 2 con dao nhọn đến nhà chị Ngân mục đích để giải quyết chuyện tình cảm. Khi thấy Chu Văn Nam (SN 1990, em họ chị Ngân), là sinh viên trường Đại học Thủy lợi mở cửa đi học, Tuấn liền nói với Nam: Cho anh lên gặp chị Ngân! Dứt lời, Tuấn đi vào nhà, chạy lên cầu thang tầng 3 rồi vào phòng chị Ngân. Lúc này chị Ngân đang ngủ với em họ là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Tuấn giật đứt dây màn và gọi chị Ngân dậy, đồng thời đuổi chị Quỳnh ra khỏi phòng.

Thấy thái độ của Tuấn như vậy, chị Ngân gọi Lê Khương Duy (em trai): Duy ơi! Duy ơi! để Duy sang cứu. Duy đang ngủ ở phòng đối diện, nghe thấy tiếng gọi bất thường của chị liền bật dậy, chạy sang phòng chị Ngân. Duy vô cùng sửng sốt khi vừa bước chân vào đã thấy Tuấn đứng cạnh chị Ngân, tay lăm lăm một con dao nhọn. Duy cầm chổi lau nhà tiến lại gần và hỏi chị Ngân: Sao nó vào được đây? chị Ngân trả lời: Không biết! Ngay lập tức, Tuấn nhảy lên giường, kề dao vào cổ chị Ngân đe dọa: Chúng mày ra ngoài để anh nói chuyện. Không có việc gì đâu. Không được báo công an. Nếu báo tao sẽ giết chị mày đấy! Tuấn nói đi nói lại câu này 2, 3 lần như để uy hiếp mọi người.

Mặc dù vậy, Duy vẫn ra ngoài và cùng với Nam ra Công an phường Đại Kim trình báo sự việc. Còn Tuấn tiếp tục lôi chị Ngân sang phòng đối diện (là phòng ngủ của Duy), chốt khóa cửa không cho ai vào. Tại đây, Tuấn nói với chị Ngân về việc thời gian qua, chị Ngân bỏ Tuấn, tránh mặt không gặp dẫn đến việc hai bên to tiếng. Biết không thể níu kéo chị Ngân quay lại với mình và khi nhìn qua cửa thấy có công an đến,

Tuấn liền vung dao đâm một nhát vào bụng chị Ngân. Chị Ngân vẫn vùng vẫy, cố thoát ra khỏi Tuấn nhưng bị y đâm liên tiếp vào bụng, sườn và mặt. Sức đã rất đuối, chị Ngân vẫn cố kêu: Mở cửa ra! thì bị Tuấn đưa cả hai tay lên bóp cổ cho đến khi Công an phường Đại Kim mở được cửa phòng thì Tuấn mới buông chị Ngân ra và chạy ra ngoài lan can tầng ba rồi nhảy xuống đất. Chị Ngân nằm gục trên giường bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện 103 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào lúc 12 giờ 5 phút cùng ngày.

Sau khi nhảy xuống đất, Tuấn không ngồi dậy được. Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã đưa y vào Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội, sau đó chuyển về Bệnh viện Thanh Trì và Bệnh viện Việt Đức. Đến nay, tình trạng sức khỏe của Tuấn đã ổn định, quá trình điều trị ở bệnh viện đã xong. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tuấn ngày 17-10-2010.

Trước đó, ngày 14-1-2002, y bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản. Ngày 2-4-2004, y ộ luật Hình sự (có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn) có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Kẻ giết người man rợ trên sẽ bị xét xử vào ngày 28-12-2010 tại TAND TP Hà Nội.

Theo Thu Hiền (ANTĐ)