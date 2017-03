Giết người trong bàn nhậu, lãnh 15 năm tù

Theo lời khai của các bị cáo, khoảng 22 giờ 30 ngày 2-4, do có mâu thuẫn trong lúc uống rượu tại đường Xuân An (phường 3, TP Đà Lạt), khi anh Hoàng Công Thọ đứng dậy ra về, Duy đã dùng cây sắt thủ sẵn trong người đánh vào đầu anh Thọ khiến anh gục tại chỗ. Anh Thọ được đưa đến BV Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Thọ tử vong do sốc đa chấn thương.

Tại tòa, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn. Ngoài hình phạt như đã tuyên ở trên, Duy còn bị tòa buộc phải bồi thường cho gia đình anh Thọ 92 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng; phải chu cấp cho con anh Thọ (tám tuổi) mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

M.KHANH