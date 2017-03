Giết người vì… bị ép uống rượu

Ngày 9-11, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhất Long (SN 1994, ngụ ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) 14 năm tù về tội “Giết người”.



Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 9-1, sau khi đã uống rượu, Long cùng anh trai là Nguyễn Nhất Phi (SN 1991) và một số người bạn đến quán nhậu của nhà bà Lê Thị Phương ở tổ 1, ấp Thanh Sơn (xã Thanh An, huyện Hớn Quản) để hát karaoke.



Tại đây, Long gặp nhóm bạn Nguyễn Văn Hiền (SN 1993) và 4 người khác rồi cùng nhau vào hát và uống rượu.



Hát được 30 phút, Hiền mời Long uống rượu nhưng Long từ chối vì còn say bởi cuộc nhậu trước đó.



Cho rằng Long làm mình mất mặt, Hiền đã đập tay xuống bàn làm tóe nước vào mặt Long. Do bị ướt, Long bỏ ra ngoài phòng thì bị Hiền đuổi theo đạp vào vai.



Bị ức chế, Long liền chạy ra quán tạp hóa gần đó mua hai con dao để quay lại "tính sổ" với Hiền.



Vừa gặp Hiền trong quán, Long rút dao đâm liên tiếp khiến Hiền gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.



Theo T. Tiến (NLĐ)