Giết người vì bị ngăn cản tình yêu đồng tính

Theo tòa, bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng định khung là giết nhiều người và mang tính côn đồ nên cần xử nghiêm.





Trước đây, Phương và chị G. có mối quan hệ đồng tính từ năm 2007. Đến năm 2011, hai bên ít qua lại do gia đình chị G. ngăn cấm. Rạng sáng 14-7-2011, Phương chuẩn bị ba con dao Thái Lan và một con dao chặt thịt bỏ vào ba lô rồi đón xe ôm đến trước nhà chị G. (quận 7) ngồi đợi. Khoảng 5 giờ 30, cha chị G. vừa mở cửa thì bất ngờ Phương từ ngoài lao vào đánh ông. Nạn nhân giật thanh sắt chống cự nhưng bị Phương dùng dao đâm vào ngực, sườn, bụng. Nghe cha kêu cứu, chị G. từ trong nhà chạy ra can ngăn cũng bị Phương đâm nhiều nhát. Chồng chị G. thấy hỗn loạn đã chạy ra đường cầu cứu. Một thanh niên gần đó chạy đến đá văng con dao trên tay Phương và bắt Phương giao công an.

Cha chị G. dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã chết tại bệnh viện, còn chị G. bị thương tật 17% vĩnh viễn.

HOÀNG YẾN