Giết người vì cho rằng nhìn đểu

Ngày 17-3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ phẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Phi Hải (25 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) mức án 18 năm tù và Trần Văn Hiền (27 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hoa) 16 năm về tội danh Giết người.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 25-5-2013, Hiền, Hải cùng nhóm bạn đến quán 57 (ở khu phố 3, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) để nhậu. Một lúc sau Lê Hồng Ngộ (31 tuổi, ngụ phường Quanh Vinh, TP Biên Hòa) cũng cùng nhóm bạn cũng đến đây uống rượu. Trong lúc nhậu Ngộ nhiều lần nhìn qua bàn của Hải.

Thấy vậy Hải và Hiền nghĩ rằng Ngộ “nhìn đểu” mình nên nhìn lại. Vì có hơi men trong người nên Ngộ nói “có gì không mày” đồng thời dùng tay thúc vào người Hải. Bực tức Hải lên tiếng “mày muốn gì?” thì Ngộ liền đứng dậy. Lập tức Hải xông tới, một tay kẹp cổ Ngộ, tay kia rút dao bấm trong túi đâm một nhát trúng ngực đối thủ. Cùng lúc này Hiền cầm vỏ chai bia đập mạnh vào đầu Ngộ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, hai đối tượng đã nhanh chóng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Riêng anh Ngộ được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dập não, rách cơ tim. Sau một tuần điều trị nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Hai nghi can cũng bị công an bắt giữ.

Văn Ngọc