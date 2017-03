Giết người vì chuyện… cụng ly bằng một tay

Trước đó, Phong thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải trước cái chết của nạn nhân. Phía gia đình nạn nhân nói Phong đã biết lỗi nên xin tòa xem xét giảm nhẹ, cho Phong mức án thấp nhất có thể. Tòa nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt, đã có thành ý đôn đốc gia đình khắc phục hậu quả, phía nạn nhân xin giảm án nên tuyên bị cáo mức án dưới khung hình phạt áp dụng.

Ngày 20-10-2012, Phong và nhiều bạn bè khác nhậu ở nhà anh T. Tại đây, thấy Phong cụng ly với một người trong bàn nhậu bằng hai tay, trong khi chỉ cụng ly với mình bằng một tay, anh T. cho rằng Phong không tôn trọng mình nên giữa hai bên xảy ra cãi vã. Tức giận, Phong bỏ về nhà (cách đó khoảng 50 m) tìm dao để đến “xử” anh T. nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, do không có ai can ngăn, Phong đã cầm dao tìm anh T. và chém một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

D.HẰNG