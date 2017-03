Giết người vì “hỏi không trả lời”

Ngày 18-7, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với Kim Sa Bai (SN 1988, quê Trà vinh) về tội “Giết người”.



Liên quan đến vụ án, Thạch So Ly (SN 1989) bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù và không có kháng cáo.





Kim Sa Bai lãnh án chung thân vì vô cớ giết người



Tối ngày 3-3-2011, Nguyễn Văn Đạt cùng Mai Hoàng Tâm đến uống rượu tại quán Tây Nguyên trên đường Nguyễn Cửu Phú (quận Bình Tân-TPHCM). Khi ra về, Đạt và Tâm cho 3 nhân viên nữ của quán quá giang về nhà trọ, trong đó có T.T.M.Tiên.Đến nơi, trong lúc mọi người đứng trước cửa nói chuyện thì Kim Sa Bai, Thạch So Ly, Kim Rô Mone cũng vừa đi nhậu về tới. Bai đến hỏi Tiên “Anh này là ai vậy chị?” thì được trả lời “Chồng sắp cưới của em”. Thấy Tâm không nói gì, Bai sinh bực tức rồi xông tới dùng tay đấm vào mặt Tâm một cái.Khi Tâm đánh trả, biết không thể đánh lại, Kim Sa Bai chạy về phòng trọ rủ Thạch So Ly và hai thanh niên khác trợ giúp. Mỗi người cầm các ống tuýp sắt đuổi đánh khiến Tâm tử vong.Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, Ly và Bai tiếp tục đập phá hai chiếc xe máy rồi vào phòng đóng cửa lại ngủ.Ngày hôm sau, Kim Sa Bai và Thạch So Ly bị bắt giữ, hai thanh niên còn lại (không rõ lai lịch) hiện đang bỏ trốn.Theo Kh. Miên (NLĐO)