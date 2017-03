Giết người vì mâu thuẫn của người yêu

Tháng 11-2008, bạn gái của Hiếu bị một người nữ trong nhóm của C. đánh. Hiếu rủ Trác đến gặp C. để giảng hòa nhưng không thành. Hai ngày sau, C. đến tìm và gọi điện thoại cho Hiếu, yêu cầu nhóm Hiếu trong ba ngày phải tìm chém nhóm C. Nếu không thì sẽ bị C. chém lại. Sau đó, nhóm Hiếu hẹn nhóm C. đến cổng Trường Hy Vọng (phường 15, Gò Vấp) để thanh toán.

Tại đây, nhát chém của Trác đã trực tiếp gây ra cái chết cho một người trong nhóm C. nên Trác với Hiếu bị truy tố cùng tội danh giết người.

PHAN THƯƠNG