Giết người vì sợi chỉ

Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Ngày 29-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Vương (SN 1984, quê Bình Định) tù chung thân về tội giết người.Lê Hồng Vương và anh Nguyễn Nhật Trường từng làm việc tại một công ty may túi xách nhưng sau đó cả hai nghỉ việc để về mở cơ sở gia công riêng.Chiều 24-9-2012, Vương nhờ em họ sang nhà anh Trường xin chỉ để về may túi xách. Chị Vân, vợ anh Trường đưa một đoạn chỉ 10 m rồi càm ràm do Vương nhiều lần xin chỉ.Nghe người em họ nói “Vợ chồng Trường nói sao không mua chỉ xài mà cứ xin hoài” Vương đã gọi điện thoại chửi bới. Anh Trường thách thức đánh nhau thì Vương vào nhà lấy kéo giấu vào người rồi sang nhà anh Trường.Tại đây, Vương đã dùng kéo đâm vào người anh Trường một nhát nhưng được nhiều người can ngăn. Vương không về mà tiếp tục nhào đến đâm tiếp hai nhát khiến anh tử vong trên đường đến bệnh viện.Sau khi gây án, Vương có đưa bạn đi cấp cứu, sau đó gia đình Vương đã bồi thường cho gia đình anh Trường 30 triệu đồng nên được bãi nại.