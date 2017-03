Giết người yêu rồi cắt tay, treo cổ tự sát

Nạn nhân là Nguyễn Thị Anh Thuy (20 tuổi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Luật Huế, ngụ tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Lê Văn Tuân (22 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Phương Đông, Đà Nẵng, ngụ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai).



Em Nguyễn Thị Anh Thuy, nữ sinh viên bị sát hại. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, khoảng 9 giờ người dân phát hiện cặp đôi nam nữ vào phòng trọ rồi khóa trái cửa. Sau đó họ nghe tiếng khóc nhỏ của cô gái, tiếp đến là tiếng bàn ghế đổ. “Tui cứ nghĩ hai cháu đang chọc nhau, mãi đến khi nghe tiếng kêu của mọi người mới biết cả hai đều đã chết”- một người dân gần khu trọ cho biết.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến hiện trường để điều tra sự việc. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành mổ, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường... Thông tin ban đầu cho biết, trên người Anh Thuy có vết bầm tím ở cổ do bị bóp bằng tay, còn Tuân bị đứt mạch máu ở cánh tay trái. Theo điều tra ban đầu, sau khi dùng tay bóp chết Anh Thuy, Tuân đã dùng dao cắt mạch máu tay để tự tử. Tuy nhiên, tự tử không thành nên Tuân đã dùng dây treo cổ mình đến chết.





Người dân tập trung trước nơi xảy ra án mạng. Ảnh: VIẾT LONG

Được biết, Anh Thuy và Tuân là người yêu của nhau khi còn là học sinh cấp ba, nhưng sau khi Thuy đậu đại học và đến Huế học, hai bên thường xảy ra xích mích. Cách đây ít hôm, Tuân đón xe từ Đà Nẵng ra Huế để gặp Anh Thuy nhằm giải quyết mâu thuẫn, nhưng không ngờ giữa lại xảy ra sự việc trên.





Nhiều bạn bè khóc thương trước cái chết oan uổng của Anh Thuy. Ảnh:VIẾT LONG

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà của hai nạn nhân đã ra Huế để nhận thi thể. Nhiều bạn sinh viên cùng lớp với Anh Thuy đến chia buồn với em, nhiều người đã khóc ngất trước xóm trọ. Cùng ngày trên Facebook (Yumi yui yẻ) của Thuy cũng xuất hiện những dòng chữ chia buồn và cảm thương đối với hoàn cảnh của em Thuy. Theo nhiều bạn học, Thuy là người cởi mở, hòa đồng với bạn bè và tham gia nhiều hoạt động của trường. Thời gian gần đây Thuy thường buồn, nhưng bạn bè hỏi Thuy không chia sẻ.

VIẾT LONG