Giết nhầm chủ quán bia

Ra trước vành móng ngựa trong vụ trọng án này có 8 bị cáo, gồm: Hoàng Ngọc Hà (Hà “dậu”), SN 1973, tạm trú ở khu Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân; Phạm Quang Huỳnh, SN 1985, ở số 15B Đào Đài, phường Thượng Lý; Phạm Đức Đạt, SN 1973, ở số 12 (gác 3) Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng; Nguyễn Minh Thắng, SN 1973, ở số 43/2 khu C2, phường Cát Bi; Nguyễn Văn Hưng, SN 1972, ở khu Lực Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An và Đặng Trung Dũng (Bết “lập”), SN 1989, ở số 2 Đồng Xá, khu C2, phường Cát Bi, quận Hải An. Các đối tượng trên bị truy tố về tội giết người. Các bị cáo: Phạm Đức Tuấn, SN 1969, ở số 16A Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên; Nguyễn Thị Mậu, SN 1977, ở khu 7, phường Nam Hải, quận Hải An, bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa, Hoàng Ngọc Hà cùng đồng bọn khai nhận, trong quá trình bảo vệ việc nuôi thả cá tại khu vực hồ An Biên, nhóm của Nguyễn Hùng Cường, SN 1974, ở số 10B tập thể cảng Cầu Tre, Ngô Quyền (Cường “quy” hiện đã chết) có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phạm Văn Tuấn (Tuấn “tính”), SN 1979, ở số 59, An Đà Nội, phường Đằng Giang. Nguyên do nhóm Cường “quy” nghi ngờ nhóm của Tuấn “tính” đánh bắt trộm cá ở hồ An Biên. 2 nhóm thanh niên này đã dàn trận đánh nhau tối 10-7-2008. Trong lúc đánh nhau, Phạm Đức Đạt hoảng sợ bỏ chạy, để lại chiếc xe máy BKS: 29R-3341 và đã bị đốt cháy.

Tiếp đó, trong các ngày 20, 22-8, Cường “quy”, Hà “dậu”, Huỳnh, Dũng, Đạt đem súng bắn đạn hoa cải đi tìm Tuấn “tính” ở khu hồ An Biên để trả thù. Đến chiều 24-8, Hà “dậu” và đồng bọn tụ tập tại phòng bảo vệ hồ cá An Biên, tiếp tục bàn chuyện bắn Tuấn “tính”. Huỳnh đi mua súng của Nguyễn Đức Lâm, SN 1978, ở 229, Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, với giá 3,5 triệu đồng. Khẩu súng còn lại do Cường “quy” chuẩn bị.

Khoảng 18h30 cùng ngày, theo sự phân công từ trước, Đạt đi xe máy đến trước cửa quán bia số 41 An Đà Nội thì phát hiện thấy Tuấn “tính” đang ngồi uống bia với anh Đặng Đức Trường, chủ quán. Đạt điện thoại cho Cường “quy” để Cường cho đồng bọn đến bắn Tuấn.

Nhận được thông tin, nhóm Hà “dậu” đi đến cổng chùa An Đà thì dừng lại. Lúc đó Tuấn “tính” đã về nhà, còn anh Đặng Đức Trường đi ra nơi chiếc ghế Tuấn vừa ngồi trước cửa nhà. Khi xe của Hà “dậu” đến cách anh Trường khoảng 3-4 mét (vì Hà không biết mặt Tuấn nên nghĩ anh Trường chính là Tuấn), Hà bảo Dũng chạy xe chậm lại, chĩa súng vào đầu anh Trường bắn 1 phát làm anh Trường chết tại chỗ...

Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều khai báo thành khẩn. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt: Hoàng Ngọc Hà tử hình; Phạm Quang Huỳnh tù chung thân; Phạm Đức Đạt tù chung thân; Nguyễn Văn Hưng 23 năm 6 tháng tù; Đặng Trung Dũng 23 năm tù; Nguyễn Minh Thắng 19 năm tù về tội giết người; phạt Phạm Đức Tuấn 12 tháng tù; Nguyễn Thị Mậu 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo trong nhóm tội giết người còn phải liên đới bồi thường tổng cộng 197,6 triệu đồng cho gia đình người bị hại..

Theo Nguyên Lê (ANTĐ)