Giết nhân tình vì bị siết nợ

Khoan ở cùng dãy phòng trọ thuộc phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) và có quan hệ tình cảm với một phụ nữ độc thân. Tháng 4-2009, thấy vợ Khoan từ ngoài quê vào thăm, người phụ nữ kia sang đòi nợ hai triệu đồng mà Khoan đã mượn. Vì Khoan chưa có tiền trả nên bị nhân tình dắt chiếc xe máy về phòng trọ của mình rồi yêu cầu khi nào Khoan mang tiền còn nợ sang chuộc mới trả xe.

Vợ Khoan biết chuyện đã sang gây gổ, tát nạn nhân một cái nhưng được Khoan can ngăn. Chiều cùng ngày, sau khi uống rượu say, Khoan cầm dao sang đòi xe máy nhưng không được, lại còn bị thách thức nên Khoan đã đâm một nhát trúng ngực trái nạn nhân rồi bỏ đi. Nạn nhân chết sau khi được đưa đi cấp cứu, còn Khoan ra công an đầu thú.

Theo tòa, hành vi của bị cáo có tính côn đồ nhưng do phía nạn nhân cũng có một phần lỗi là lấy chiếc xe máy của bị cáo để siết nợ. Ngoài ra, Khoan cũng thành khẩn khai báo, ra đầu thú, đã bồi thường một phần thiệt hại nên giảm nhẹ cho bị cáo như trên.

T.TÙNG