Giết nữ sinh lớp 8 trong vườn mía, 19 năm tù

Sáng 23-9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Hà Văn Hiếu (21 tuổi, trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).Trước đó, tại phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Hiếu vào ngày 25-4-2013, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định trả hồ sơ, điều tra lại vụ án do một số tình tiết liên quan đến vụ án cần được làm rõ. Ngoài tội danh “Giết người” mà VKSND truy tố dựa vào cáo trạng, phía gia đình nạn nhân còn đưa ra các bằng chứng, tố cáo Hiếu đã xâm hại tình dục em N. trước khi giết chết cô bé. Bên cạnh đó là bị cáo Hiếu có tới 3 ngày sinh khác nhau trong số giấy tờ tùy thân, học bạ và cáo trạng.Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 14g30 ngày 25-11-2012, khi Hà Văn Hiếu đang ngồi ăn mía tại ruộng mía của một hộ dân trong bản thì gặp em V.T.N (13 tuổi, trú cùng bản; học sinh lớp 8, trường THCS Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) đang đi tìm trâu lạc của gia đình.Hà Văn Hiếu trêu đùa và đuổi theo cháu N. làm N. bỏ chạy, vấp ngã xuống mương. Hiếu chạy lại, lật người cháu N. lên thì phát hiện cháu đã bị sùi bọt mép. Lo sợ cháu N. kể lại việc bị Hiếu đuổi dẫn đến vấp ngã nên Hiếu đã dùng tay bóp cổ cháu N. tới chết. Vào thời điểm bị giết hại, cháu V.T.N. chưa tới 14 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo Hiếu đã bồi thường 20 triệu đồng và 1 con lợn cho gia đình nạn nhân.Tại phiên tòa, Hà Văn Hiếu cho rằng, khi thấy nạn nhân ngã, kiểm tra thấy sùi bọt mép, lại nghe tiếng gọi của một người gần đó, sợ quá nên Hiếu đã bóp cổ em N. Khi thấy nạn nhân tắt thở, Hiếu bế N. đi giấu trong bụi rậm. Bị cáo Hiếu một mực khẳng định ngoài việc bóp cổ chết em N, bị cáo không có hành vi phạm tội nào khác đối với nạn nhân.Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Hiếp dâm” và tiến hành điều tra nhưng chưa xác định đối tượng gây án. Do hết thời hạn điều tra nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định tách vụ án “Hiếp dâm” để điều tra, xử lý sau.Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hiếu 19 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường 20,5 triệu đồng tiền mai táng phí và 69 triệu đồng tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.