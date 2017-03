Giết ông vì không chém được cháu

Theo Tùy Phong (VNE)



Ngày 18/4, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Trần Chí Cang (30 tuổi) tù chung thân về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Còn bị cáo Huỳnh Văn Cảnh (30 tuổi) nhận 16 năm tù, Đào Huy Hoàng (25 tuổi) 5 năm tù cùng các tội danh.Theo cáo trạng, tối 4/8/2012, Trung cùng nhóm bạn đi uống cà phê tại phường An Phú, thị xã An Khê (Gia Lai) thì vô cớ bị nhóm của Hoàng và Cảnh xông vào đánh. Trước khi bỏ chạy, Trung hẹn sẽ tìm trả thù.Nghe vậy, Cảnh và Hoàng rủ thêm Cang mang dao tự chế tìm đến nhà Trung để chém "cho biết lễ độ". Đến nơi, Trung đi chơi chưa về, nhưng vì đang trong cơn hung hăng nên cả nhóm vẫn quyết định xông vào "gặp ai chém nấy".Nhóm thanh niên vung dao chém ông Hà (bố Trung) và anh em trai của đối thủ. Trung về đến nhà thấy người thân đang bị nạn nên lao vào can thì bị nhóm côn đồ đánh phải bỏ chạy. Lúc này, ông Tuôi (84 tuổi, ông nội Trung) nghe ồn ào nên từ trong nhà ra hỏi chuyện. Không thèm trả lời, Cang lao vào chém khiến ông lão tử vong ngay sau đó vì bị chấn thương sọ não, còn bố Trung bị thương tật 4%.