Giết tình địch, lãnh án 10 năm tù

Theo Lê Quang (TNO)

Ngày 23.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Thị Hiệp (51 tuổi, ngụ Q.1,TP.HCM) 10 năm tù về tội "giết người".Tại tòa, Hiệp khai chung sống với ông Tăng Hòa Giải như vợ chồng từ năm 2000. Đến giữa năm 2008, do mâu thuẫn gia đình, ông Giải và Hiệp chia tay. Sau đó, ông Giải bỏ nhà đi và chuyển đến sống chung với bà Phạm Kim Hồng.Qua tìm hiểu, Hiệp biết bà Hồng là chủ quán hủ tiếu tại Q.8 (TP.HCM) nên nhiều lần lân la đến quán nước gần đó làm quen với một phụ nữ làm công cho quán để hỏi thăm về mối quan hệ giữa ông Giải và bà Hồng.Trưa 25.5.2010, Hiệp mang theo túi xách bên trong có con dao đến quán nước nói trên uống nước và tiếp tục hỏi thăm về “chồng” cũ.Một lúc sau bà Hồng đi ngang qua thấy Hiệp nên tấp vào nói chuyện, dẫn đến cự cãi, đánh nhau.Theo cáo trạng, sau khi bị bà Hồng quật chai nước ngọt vào vai, Hiệp rút dao trong túi ra đâm một nhát trúng vào hông trái "tình địch". Hậu quả, nạn nhân chết sau đó một tuần.Trước đó, hành vi này của Hiệp từng bị TAND Q.8 xử phạt 7 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Khi xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi này là giết người và hủy án, giao hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM điều tra lại.Tại phiên xử sơ thẩm sáng nay, Hiệp cho rằng không cố ý giết chị Hồng, chỉ nhặt con dao mũi bằng ném, sau đó dùng chai nước ngọt bể đít đâm một nhát. Qua phần thẩm vấn, Hiệp thừa nhận cái chết của nạn nhân do mình gây ra.Theo HĐXX, thương tích trên người nạn nhân qua giám định do vật sắc nhọn không phải do chai nước ngọt gây ra. Lời khai của bị cáo trước sau không thống nhất nên không có cơ sở để chấp nhận.Tuy nhiên, HĐXX cũng nhận định do nạn nhân có một phần lỗi, tấn công bị cáo trước nên chỉ xử Hiệp ở mức án như trên.