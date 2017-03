Giết "tình địch" vì tấm ảnh cưới bị mờ

Ngày 29-9, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Trần Thiện Văn (SN 1969, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An) can tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 31-3, Văn lấy tập ảnh cưới của vợ chồng ra xem, phát hiện trong đó có một bức ảnh bị lu mờ phần trên đầu. Với tâm lý mê tín dị đoan, Văn tưởng tượng ra đây là dấu hiệu của sự phản bội của vợ, từ đó đem lòng ghen tuông. Ngồi một mình y nhớ lại: Trong tiệc cưới có anh Nguyễn Công Hùng (SN 1968, ngụ cùng xã) được mời tham dự nên suy đoán anh Hùng có tình ý với vợ mình và nảy sinh ý định “xử” tình địch.

Sáng 9-4, Văn giấu dao vào người rồi ra chợ Thanh Phú Long ngồi uống cà phê chờ anh Hùng đến. Lúc thấy anh Hùng đi vào tiệm ấp vịt, Văn đi theo rồi bất ngờ rút dao đâm Hùng khiến anh bị thương nặng. Do đứt động mạch chủ ở cổ, nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, Văn quăng hung khí bỏ chạy thì bị bắt.



Theo H.Minh (NLĐO)