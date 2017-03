Giết trâu nhà hàng xóm, phạm mấy tội?

Phải làm rõ ý thức của bị cáo Về nguyên tắc, một hành vi không thể truy tố hai tội và hậu quả tới đâu thì xử lý tới đó. Vì thế, trong vụ này cần làm rõ ý định của bị can khi kéo con trâu mẹ đến nơi vắng rồi siết cổ cho đến chết là gì thì mới áp tội danh chính xác được. Cụ thể, nếu bị can hành động như vậy là do bực tức, muốn trả thù cho chuyện lúa nhà thường xuyên bị trâu phá thì bị can chỉ phạm tội hủy hoại tài sản. Việc sau đó bị can xẻ thịt trâu mang về sử dụng và cấn nợ cũng không cấu thành thêm tội trộm cắp tài sản. Ngược lại, nếu ngay từ đầu bị can đã có ý định đưa trâu mẹ lên đồi vắng để chiếm đoạt nó từ tay chủ sở hữu thì bị can (có thể là giết để lấy thịt hoặc đưa đi nơi khác bán…) thì bị can phạm tội trộm cắp tài sản. Một thẩm phán Tòa Hình sự TAND TP.HCM