Giết vợ cũ vì bị mắng là “chó giữ nhà”

Ngày 20-9, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Phương Tây (SN 1980, ngụ Củ Chi) về tội giết người.



Sau khi kết hôn, vợ chồng Tây dọn về Đồng Nai sinh sống và có 2 con chung. Do cuộc sống cơm không lành canh không ngọt nên năm 2010, cả hai đưa nhau ra toà ly dị và được toà xử ly hôn, 2 con do vợ Tây, chị Nguyễn Thị Tú Trinh, nuôi dạy.



Mặc dù đã ly hôn nhưng Tây vẫn thường xuyên đến nhà chị Trinh thăm hỏi 2 con. Thấy Tây đến thăm, chị Trinh thường lánh mặt và có khi xảy ra cãi cọ.



Tối 1-8-2011, chị Trinh điện thoại cho Tây bảo sẽ đi Tây Ninh buôn bán, 2 con sẽ giao lại cho Tây nuôi. Tây không đồng ý và gọi điện yêu cầu mẹ vợ ngăn cản.



Chị Trinh trở về và tiếp tục cãi vã với Tây. Trong lúc nóng giận, chị nói: “Cái mặt ông không biết nhục, đã li dị rồi mà còn về ở. Ông ở đây như chó giữ nhà cho tôi”. Tây liền dùng dao lao đến đâm khiến chị Trinh chết sau đó.



Cùng ngày, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM cũng đã tuyên phạt Trần Thành Trung (SN 1979, ngụ huyện Củ Chi) 17 năm tù về tội “Giết người”.



Sau khi ly hôn với Trung, chị Trang Thanh Tâm sống với hai con nhỏ tại khu phố 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.



Dù đã không còn là vợ chồng nhưng Trung vẫn ghen tức khi chị Tâm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 21-7-2011, khi chị Tâm chở con đi học, Trung kêu vợ cũ lại để nói chuyện nhưng không được đồng ý.



Tức giận, Trung đuổi theo, chụp lấy con dao của một người bán trái cây dạo dọc đường, ép xe máy của chị Tâm dừng lại rồi đâm liên tiếp vào người vợ. Chị Tâm tri hô và bỏ chạy nhưng Trung vẫn tiếp tục lao theo, đâm thêm 2 nhát. Lấy hết sức lực, chị Tâm vùng vẫy, bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó.



Đến lúc này, Trung mới chịu lên xe bỏ chạy và đến CQĐT đầu thú vào lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Tâm đã mất vào ngày hôm sau do vết thương quá nặng.



Các kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy Trần Thành Trung bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, HĐXX đã tuyên mức án trên.



Theo Ph. Dũng-K. Miên (NLĐO)