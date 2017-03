Giơ cây dọa chó

Vừa qua, TAND một huyện ở tỉnh Bình Thuận đã xử lưu động, tuyên bị cáo Nguyễn Văn C. ba năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản. Các đồng phạm của C. cũng bị phạt tù treo do chưa thành niên. Tuy nhiên, nghiên cứu vụ án, một số quan điểm cho rằng hành vi của các bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội cướp...

Chủ động cho bắt chó

Theo hồ sơ, sau khi ăn nhậu, C. và một số người bạn rủ nhau đi trộm tài sản của nhà hàng xóm. Cả nhóm bàn nhau một người ném đá lên mái nhà kho để dụ chủ nhà chạy ra, những người còn lại sẽ lẻn vào nhà để lấy đồ.

Sau đó nghe C. gây tiếng động lớn, ông chủ nhà đã chạy ra như dự tính ban đầu của nhóm này. Được một lúc, vì muốn vào xem có động tĩnh gì trong nhà của nạn nhân hay không, C. cầm đèn pin chạy vào. Đúng lúc này C. đã chiếu đèn trúng vào mặt ông chủ nhà khiến người này sợ hãi chỉ biết đứng yên và bảo C. tắt đèn. Cùng lúc, nhóm bạn C. trộm được đồ nên cùng rủ nhau bỏ đi.

Ăn quen mùi, cả nhóm lại tiếp tục lẻn vào nhà này trộm lần hai. Lúc cả nhóm đang lục lọi tài sản thì chó sửa inh ỏi. Một người bạn của C. đưa đoạn cây lên định đập chó thì bà chủ nhà ở gần đó tưởng đánh mình nên bảo: “Thôi, còn con chó đấy mày lấy đi luôn đi”. Nghe vậy, nhóm C. dắt chó đi ra.

“Rọi đèn pin cũng là đe dọa”

Sau khi bị bắt, nhóm C. bị khởi tố, truy tố về tội cướp tài sản.

Tại phiên tòa vừa qua, luật sư bào chữa cho rằng hành vi của C. chưa đủ yếu tố cấu thành tội danh trên. Bởi lẽ ý thức ban đầu khi các bị cáo bàn bạc chỉ là lẻn vào trộm tài sản. C. dùng cây, đá gây tiếng động cũng chỉ là để tạo điều kiện cho nhóm bạn trộm chứ không nhằm mục đích đe dọa trực tiếp ông chủ nhà. Mặt khác, bạn C. cầm cây lên nhằm đánh chó chứ không uy hiếp bà chủ nhà để cướp con chó nên không thể phạm vào tội danh này.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo C. dùng đèn pin rọi vào mặt ông chủ nhà là hành vi đe dọa nạn nhân. Các đồng phạm của C. dùng cây đưa lên là có ý định đánh bà chủ nhà khiến bà này lo sợ bị tấn công nên để cả bọn lấy tài sản. Những tình tiết trên đủ cơ sở để xét xử bị cáo tội cướp tài sản...

Cướp hay trộm?

Qua nghiên cứu vụ án, kiểm sát viên Đỗ Thành Đạt (VKSND TP.HCM) phân tích, các cơ quan tiến hành tố tụng muốn khởi tố, truy tố, xét xử bị cáo theo tội cướp tài sản thì phải chứng minh được bị cáo dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc khiến người bị hại không thể chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản của họ theo Điều 133 BLHS. Thực tế vụ án cho thấy ý thức ban đầu của nhóm bị cáo là chỉ đi trộm tài sản, họ dùng hung khí là cây, đá nhưng không hề nhắm vào thân thể người bị hại hay uy hiếp mà chỉ để đánh lạc hướng.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cần xác định rõ mục đích giơ cây của bạn C. là đánh chó hay là dùng vũ lực uy hiếp bà chủ nhà? Ở đây, chủ nhà cũng thừa nhận khi thấy đồng phạm của C. cầm cây tưởng đánh mình nên cho dắt chó đi. Đây chỉ là họ tưởng, không vì tưởng mà quy kết tội phạm. Nếu khi bị phát hiện, người cầm cây dọa rằng: “Nếu la lên tôi chém hay giết…” thì mới có thể truy tố vào tội cướp.

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Tâm (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết thêm về tư duy logic, hành vi dùng vũ lực, đe dọa... phải nhằm vào người có tài sản (cố ý tấn công vào chủ tài sản) và làm cho người này rơi vào hoàn cảnh là không thể chống cự... Trong trường hợp này, hành vi đưa khúc gỗ lên mà đồng bọn của C. thực hiện chỉ để tấn công vào con chó. Bà chủ nhà thì lại lầm tưởng là tấn công vào mình nên tự nguyện giao tài sản. Do vậy ở đây nhóm C. không chủ ý tấn công vào chủ tài sản nên không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản...

Tội “cướp tài sản” có cấu thành hình thức, chỉ cần thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm chiếm đoạt tài sản là tội phạm đã hoàn thành, không kể người phạm tội có chiếm đoạt được tài sản như mong muốn hay không. - “Dùng vũ lực” là dùng sức mạnh vật chất để tấn công người bị hại, có thể gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người bị hại, làm tê liệt sự phản kháng của họ. (Ví dụ: Đánh, đấm, đâm, chém, bắn người bị hại). Việc dùng vũ lực có thể công khai, cũng có thể là bí mật, lén lút (ví dụ: đánh công khai trước mặt người bị hại, đánh sau lưng người bị hại để họ không biết ai đánh). - “Đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc” là đe dọa dùng ngay lập tức sức mạnh vật chất. Việc đe dọa này nhằm làm cho người bị tấn công hoặc người thân của họ tin và sợ sẽ bị nguy hại ngay đến sức khỏe, tính mạng nếu không chịu khuất phục nhằm làm tê liệt ý chí kháng cự của họ. Thực tế việc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc thường được kết hợp với thái độ, cử chỉ, lời nói, công cụ phương tiện có trên tay hoặc tương quan lực lượng như đông người đe dọa một người, lợi dụng hoàn cảnh khách quan, thời gian, tình hình xã hội nơi và lúc xảy ra hành vi để tạo nên cảm giác lo sợ của người bị tấn công. - “Hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được” như cho người bị hại uống thuốc ngủ, thuốc mê, uống rượu để họ ngủ, say nhằm chiếm đoạt tài sản. Người bị tấn công có thể biết sự việc xảy ra nhưng không thể thực hiện được hành vi chống trả hoặc không nhận thức được sự việc đang xảy ra. Trích Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

T.HIẾU - P.THƯƠNG