Giở thói côn đồ, 2 thanh niên bị người dân đánh đập, giam giữ

Toà án nhân dân Tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt các bị cáo Trịnh Công Sơn (SN 1982), ở thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt - Yên Phong 12 năm tù về tội giết người, các bị cáo đều trú tại Thôn Ấp Đồn xã Yên Trung gồm: Lê Văn Huynh (SN 1983), Hoàng Văn Đạo (SN 1964), mỗi bị cáo 20 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Văn Tiến (SN 1972), 8 tháng tù giam; Các bị cáo bị xử về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo gồm: Hoàng Văn Hiếu (SN 1977) 12 tháng, Hoàng Thị Lan (SN 1995) 8 tháng, Nguyễn Văn Ba (SN 1995) 6 tháng, Nguyễn Văn Báu (SN 1977) 20 tháng tù.

Theo cáo trạng, sau khi hết ca bảo vệ tại công ty Sam Sung, Trịnh Công Sơn cùng Ngô văn Tưởng (SN 1984) và Ngô đức Thuận (SN 1982), Nguyễn Duy Hùng (SN 1979) đều trú tại Lạc Trung - Dũng Liệt - Yên Phong đến ăn sáng tại Thôn Ấp Đồn.



Các đối tượng bị tuyên án tại tòa.

Đến khoảng 8h, anh Lê Văn Kết (SN 1978) và anh Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1974) cùng trú tại Thôn Ấp Đồn cũng vào ăn sáng, khi ra thanh toán thì xảy ra xô xát giữa nhóm của Sơn và nhóm của anh Kết. Sơn chạy ra quán bán thịt lợn cướp một con dao chọc tiết lợn chạy quay lại đâm anh Kết, làm anh Kết ngã gục. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Kết được cứu sống, nhưng bị tổn hại sức khoẻ 82,7%.



Sau khi đâm anh Kết, Sơn đã bỏ chạy nhưng đã bị người dân đuổi đánh và bắt giữ. Ngay sau đó, Công an đồn khu Công nghiệp huyện Yên Phong xuống đưa Sơn đi Bệnh viện cấp cứu.



Trong khi xảy ra mâu thuẫn, 2 người bạn của Sơn là Tưởng và Thuận đã bỏ chạy nhưng đã bị rất đông người dân thôn Ấp Đồn đuổi bắt được và đưa về nhà văn hóa cũ của thôn.



Tại đây, do quá bức xúc trước việc anh Kết bị đâm thừa sống thiếu chết nên Đạo, Lan, Huynh, xông vào chửi bới, hô hào, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ và đánh anh Thuận, anh Tưởng, nhưng được mọi người can ngăn, cùng lúc đó rất đông người dân xông vào chửi bới đánh Tưởng và Thuận dẫn đến hai người đều bị thương tích.



Còn Ba gõ kẻng để người dân kéo đến nhà văn hoá, Tiến sập cầu dao điện nhà văn hoá làm điện đường bị tắt, giữ cổng gây khó khăn cho lực lượng công an giải cứu anh Thuận và anh Tưởng ra ngoài đi cấp cứu.



Khi một đồng chí công an đi mua bánh mì về cho đồng đội ăn thì Báu cản trở giằng túi bánh mì không cho mang vào. Trong khi đó, trưởng thôn bắc loa kêu gọi mọi người giải tán thì Hiếu phá hỏng chiếc loa nên không gọi được.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Yên Trung, Công an đồn Khu Công nghiệp Yên Phong và Công an huyện Yên Phong xuống bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự và đưa Tưởng, Thuận đi cấp cứu. Nhưng do lực lượng mỏng, người dân quá bức xúc nên đổ ra nhà văn hoá thôn rất đông không cho lực lượng công an đưa Tưởng, Thuận đi cấp cứu.



Trước tình hình đó, khoảng 13h30' chiều ngày 22/2, lãnh đạo huyện Yên Phong và lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã xuống thôn Ấp Đồn họp gấp vận động nhân dân giải tán, đồng thời huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an xuống giữ gìn an ninh trật tự và giải cứu Tưởng, Thuận.



Sau nhiều giờ vận động và cùng với biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2h sáng ngày 23/2, Tưởng và Thuận đã được Công an giải cứu đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Tại kết luận giám định pháp y anh Thuận bị thương tật 15,1%, anh tưởng bị thương tật 10,7%.

Trong quá trình điều tra chưa xác định được ai là người gây thương tích cho anh Thuận, anh Tưởng và huỷ hoại tài sản nên cơ quan công an tách vụ án số 02 ngày 18/7/2013 đối với các hành vi nêu trên để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)