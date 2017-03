Giông lốc, tàu du lịch liên tiếp bị nhấn chìm trên Vịnh Hạ Long

Tàu du lịch bị sóng dữ đánh chìm trên vịnh Hạ Long

Sáng 29-8, Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, Quảng Ninh cho biết có thêm 1 tàu du lịch đang neo đậu bị sóng đánh chìm vào rạng sáng nay.

Chiếc tàu du lịch bị sóng dữ đánh chìm là tàu Phong Hải, mang số QN- 3012. Rất may, vào thời điểm tàu QN-3012 bị sóng đánh chìm không có hành khách nào trên tàu.

Trước đó, trong ngày 28-8, đã có 2 tàu chở khách du lịch bị chìm. Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết trưa nay 29-8 sẽ bắt đầu tiến hành trục vớt các tàu du lịch bị chìm.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Cảng trưởng Cảng tàu du lịch Bãi Cháy cho biết: Đến 9 giờ sáng 29-8, cảng tàu đã trở lại hoạt động bình thường, tàu du lịch đã được cấp phép rời cảng đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long .

Trước đó, trong chiều và tối 28-8, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đã xuất hiện hiện tượng mưa giông và tố lốc bất thường trên đất liền và trên biển, tác động lớn đến hoạt động đưa đón khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long bằng tàu thuyền.

Chiều 28-8, 2 tàu chở khách du lịch đã bị chìm gồm tàu Tùng Trang mang số hiệu QN 2477, bị sóng dữ đánh chìm khi đang hoạt động đưa khách đi tham quan trên Vịnh (trên tàu có 12 khách quốc tịch nước ngoài, 1 hướng dẫn viên và 7 thuyền viên) và tàu Bình Minh mang số hiệu QN 2287 đang neo đậu tại bến cảng tàu du lịch Bãi Cháy bị sóng lớn đánh chìm (trên tàu có 4 thuyền viên). Rất may không có thiệt hại về người.

Ngoài ra, sóng to, gió lớn cũng đã làm 3 tàu du lịch QN 7777, QN 3266, QN 8188 chở 78 người gặp khó khăn khi đưa khách lên bờ tại khu vực gần cầu cảng. Do đó, lực lượng chức năng đã phải sử dụng tàu có trọng tải lớn chuyển tải tất cả khách lên bờ an toàn.