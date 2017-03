Giúp bạn phòng chống tai nạn điện trong mùa mưa bão

Để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với người tiêu dùng trong quá trình sử dụng điện, đặc biệt là sự cố lưới điện và tai nạn điện trong mùa mưa bão, ngập úng. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội vừa đưa ra hàng loạt khuyến cáo cần thiết cho các khách hàng.



Theo đó, để đề phòng tai nạn điện đáng tiếc xảy ra khi sử dụng điện, các khách hàng phải chú ý dùng dây dẫn điện phải đảm bảo chất lượng, tiết diện dây phải phù hợp với công suất sử dụng. Tránh sự cố đứt hoặc gây chập, cháy dây dẫn đến tai nạn, cháy nhà.



Một điều cần đặc biệt chú ý, cầu dao, cầu chì, áp-tô-mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo. Vị trí lý tưởng là nên đặt các thiết bị này cao hơn 1m40, để nhằm mục đích an toàn cho trẻ nhỏ và tránh khả năng ngập nước.



Trong trường hợp điện bị hỏng, khách hàng chỉ được sửa chữa điện trong nhà sau khi đã cắt nguồn điện. Những mối nối giữa hai dây dẫn phải nối chắc chắn và được băng cách điện kỹ để tránh rò điện. Khi lắp đặt dụng cụ, máy móc sử dụng điện phải thực hiện đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, lưu ý phải nối đất an toàn cho vỏ thiết bị máy bơm nước, bình đun nước nóng bằng điện .v..v.



Cắt ngay nguồn điện khi mạng điện của gia đình có nguy cơ bị ngập nước do úng, lụt. Đặc biệt, không chạm đến bất kỳ dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt. Nếu trường hợp có người bị điện hạ áp giật, phải nhanh chóng cắt cầu dao, cầu chì, áp tô mát gần nhất và hô to để mọi người đến trợ giúp.



Tuy nhiên, trong trường hợp chưa cắt được thực hiện ngay thì người nhà cần dùng sào tre hay gỗ khô gạt dây điện ra khỏi nạn nhân. Đứng trên bàn (bằng gỗ) túm quần áo khô của nạn nhân để kéo ra khỏi nguồn điện hoặc dùng dao búa có cán gỗ , chặt đứt dây điện. Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa tách nguồn điện. Tránh xa những dây điện bị đứt rơi xuống đất.



Đối với trường hợp thời tiết mưa to, gió lớn, ngập úng người tiêu dùng cũng cần chú ý đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra như: Cháy, nổ ở đường dây điện, trạm điện; Dây điện đứt; Cột điện đổ, sứ vỡ, rò điện; Nước tràn vào trạm điện; Cây đổ, cành cây rơi vào dây điện, trạm điện, trạm điện …



Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không: làm hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện, xâm phạm đường ra vào của trạm điện, đường cấp thoát của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không, cản trở hệ thống thông gió của trạm điện, nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện .



Người sử dụng điện tuyệt đối không được vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới diện khi không có nhiệm vụ. Trộm cắp, ném bắn gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện. Thả diều vật bay gần công trình lưới điện cao áp; thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp.



Ngoài ra, không được lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi đổ, rơi có thể va quệt vào công trình lưới điện cao áp. Bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện; quăng ném bất kỳ vật gì lên đường đường dây điện, trạm điện; tháo dây néo dây tiếp địa và các phụ kiện khác của cột điện…





Theo Yến Nhi (VnMedia)