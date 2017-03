Giúp bắt tội phạm, được án treo

Ngày 19-8-2010, Hiển bị bắt quả tang đang vận chuyển trái phép một số lượng thuốc nổ. Khám nhà Hiển, lực lượng an ninh điều tra phát hiện, thu giữ 28 kg thuốc nổ, hơn 300 m dây cháy chậm, 200 kíp nổ và một số giấy tờ liên quan.

Theo HĐXX, ngày 15-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn xác nhận ngoài các lần bị cáo Hiển giúp cơ quan công an phát hiện, điều tra tội phạm thì ngày 15-3, Hiển cộng tác giúp công an bắt giữ thêm một đối tượng vi phạm về quản lý vật liệu nổ. Điều đó thể hiện sự giúp đỡ tích cực của bị cáo đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và thể hiện sự ăn năn hối cải. Đồng thời, bị cáo có nơi ở rõ ràng, không cần thiết cách ly bị cáo với xã hội.

ĐẮC LAM