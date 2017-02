Gỡ biển 80A của 2 xe lexus doanh nghiệp tặng Cà Mau

Chiều 24-2, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau xác nhận đã gỡ biển xanh 80A của các xe ở tỉnh này để thay bằng biển số có mã tỉnh Cà Mau là 69.

Phía tỉnh ủy Cà Mau cũng xác nhận đã tháo gỡ hai trên ba chiếc xe mang biển số 80A xanh, chỉ còn lại một chiếc mang biển số 80A- 02267. Ba xe đã gỡ biển nói trên là 80A-33839, xe do Công ty Công Lý tặng UBND tỉnh Cà Mau. Chiếc thứ 2 là 80A-36969, cũng do Công ty Công Lý tặng cho tỉnh ủy Cà Mau. Và chiếc 80A-33999 của tỉnh ủy Cà Mau.



Ba trong bốn xe 80A của Cà Mau đã gỡ biển thay lại mã 69 của Cà Mau.

Việc gỡ cả 3 biển số 80A nói trên được tiến hành vào chiều 23-2.



Về lý do gỡ biển số các xe nói trên, ông Thánh bảo không biết, nhưng đây là chủ động của tỉnh chứ không có văn bản đề nghị nào của phía Bộ.

Còn ông Phạm Bạch Đằng, Phó bí thư tỉnh ủy Cà Mau thì lý giải: “Việc gỡ hai biển số 80A ở tỉnh ủy là do Bộ làm, trong đợt kiểm tra rà soát toàn quốc về biển số do Chính phủ chỉ đạo. Nó không do áp lực báo chí mấy ngày qua hay gì khác”.

Ông Đằng cũng thông tin thêm là mới hay mình đi biển 80A, do văn phòng tự làm ông không hay biết. Nay biết được ông đã đề nghị đổi lại biển số mã 69 của tỉnh Cà Mau.