Gỡ rối dịch vụ ăn uống

Trước đây Pháp Luật TP.HCM cũng từng phản ánh nhiều doanh nghiệp sản xuất rau câu, thạch dừa, bánh bao, sữa bổ sung vi chất dinh dưỡng, tổ yến… chưa được cấp giấy chứng nhận ATVSTP do còn lấn cấn giữa các ngành chuyên môn. Ngày 9-4, ba bộ Y tế, NN&PTNT, Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch 13/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 26-5). Thông tư nhấn mạnh: “Bảo đảm nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước”. Theo đó, đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thuộc quyền quản lý của từ hai bộ trở lên, trong đó có sản phẩm thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm (kèm theo việc cấp giấy chứng nhận ATVSTP - PV). Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương thì Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm quản lý. Như vậy, theo thông tư, sản phẩm rau câu, tổ yến do Bộ NN&PTNT; bánh bao, thạch dừa (thuộc nhóm bánh, mứt, kẹo) do Bộ Công Thương; sữa bổ sung vi chất dinh dưỡng thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế. Thông tư còn phân công Bộ Y tế quản lý các sản phẩm không được quy định trong danh mục của Bộ Công Thương hoặc Bộ NN&PTNT. Căn cứ thông tư này, thực tế cho thấy tại TP.HCM đã có sự nhầm lẫn trong việc cấp giấy chứng nhận ATVSTP cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Do vậy, ba sở Y tế, NN&PTNT, Công Thương TP.HCM sẽ ngồi lại để thống nhất cần cấp lại giấy chứng nhận cho đúng thẩm quyền hay cho phép doanh nghiệp sử dụng giấy chứng nhận đã được cấp đến khi hết hiệu lực (kể cả giấy chứng nhận tập huấn kiến thức ATVSTP). Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM