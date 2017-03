Góc nhìn pháp luật vụ cắn “của quý”

Chiều 24-4, ông Trần Văn Hùng, Trưởng Công an xã Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết đầu tháng 4, ông đã chủ trì buổi làm việc với sự có mặt của ông TTH (64 tuổi) và chị NTL (38 tuổi) và các bộ phận chức năng của xã nhằm giải quyết đơn yêu cầu của chị L.

Vụ thách đố 100 triệu đồng

Trước đó, chị L. làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng buộc ông H. phải bồi hoàn danh dự vì đã thách đố chị cắn “của quý”, đồng thời phải trả tiền thách cược là 100 triệu đồng.

Chị L. trình bày là trước khi xảy ra sự việc, giữa chị và ông H. từng có chút mâu thuẫn cá nhân. Khoảng đầu giờ chiều 12-3, chị cùng mọi người nhậu tại nhà một hàng xóm thì ông H. ghé vào nhậu chung. Trong cuộc nhậu, ông H. có thái độ, lời lẽ có vẻ gây gổ với chị và đã hai lần… tụt quần xuống nói tục nhưng được bà NTN, một phụ nữ khác ngồi cùng bàn nhậu, kéo quần lên. Sau đó, ông H. lại tụt quần xuống nói với chị: “Mày cắn… tao cho 100 triệu”. Không vừa, chị L. đáp trả: “Mướn tui cắn cho tui 100 triệu tui cắn”. Ông H. nằm xuống, bị chị cắn thì ngồi dậy chộp cái ghế đẩu tính đánh chị nhưng mọi người can ra.

Ông TTH, nhân vật chính của vụ việc. Ảnh: GIA TUỆ

Chị L. nói: “Tui biết làm vậy là đáng xấu hổ nhưng tui bị ông H. kích động, nhục mạ, khi dễ mình nghèo mà buông lời thách mướn cắn 100 triệu”.

Trong khi đó, ông H. phủ nhận chuyện tụt quần thách đố, chỉ nói mình nhậu say quá không biết gì, không hiểu sao lại bị chị L. cắn. Ông tố chị L. ra đường tung tin tùm lum là đã cắn đứt… của ông và tống tiền ông 100 triệu đồng nếu không sẽ thưa ông lên xã. Vì vậy, ông đòi cơ quan chức năng phải xử lý chị L. về hành vi cố ý gây thương tích, buộc chị L. bồi thường danh dự vì bịa chuyện nói xấu ông…

Tuy nhiên, một nhân chứng ngồi chung bàn nhậu là bà NTN (58 tuổi) xác định đúng là có chuyện như chị L. trình bày.

Theo ông Hùng, tại buổi làm việc, xã đã đề nghị ông H. và chị L. thương lượng, hòa giải để giữ tình làng nghĩa xóm, tránh thêm những lời đồn thổi không hay. Xã không xử phạt hành chính bên nào vì cũng muốn ổn thỏa tình làng nghĩa xóm. Tuy nhiên, giữa hai bên không đồng thuận nên xã đã chuyển hồ sơ cũng như báo cáo vụ việc về công an huyện.

Có nên xử lý hành vi đánh bạc?

Được biết sau khi nhận hồ sơ do xã chuyển lên, Công an huyện Cai Lậy kết luận thương tật của ông H. không lớn nên không xử lý chị L. về hành vi cố ý gây thương tích. Còn chuyện các bên đòi bồi thường danh dự, công an huyện cho rằng họ nên khởi kiện ra tòa.

Theo luật sư Trần Ngọc Quý (Đoàn Luật sư TP.HCM), trong vụ này còn có thể xem xét trách nhiệm của ông H. và chị L. về hành vi đánh bạc, còn xử lý hành chính hay hình sự thì tùy tính chất, mức độ do cơ quan điều tra xác định. Bởi lẽ hai bên đã có hành vi cá cược, có thỏa thuận ăn thua bằng một khoản tiền cụ thể. Sau đó, chị L. cũng đã hành động theo thỏa thuận. Như vậy, các bước của hành vi cá cược, đánh bạc đã hình thành.

Ngược lại, kiểm sát viên cao cấp Võ Văn Thêm (Viện Phúc thẩm III VKSND Tối cao) cho rằng không nên đặt vấn đề xử lý ông H. và chị L. về hành vi đánh bạc. Ông lý giải: “Cần phải hiểu cá cược hoặc đánh bạc hoạt động theo mô hình kiểu chuyên nghiệp, mang tính phổ biến, thu hút nhiều người tham gia vào để đặt cược, ăn thua theo tỉ lệ nào đó. Còn chuyện giữa ông H. và chị L. chẳng qua chỉ là lời thách đố trong lúc đã không còn tỉnh táo vì ngà ngà men rượu, mang tính bột phát, cá biệt chứ không phải nhằm ăn thua tiền bạc với nhau thật sự”.

Tuy nhiên, theo ông Thêm, cơ quan chức năng cần xử phạt hành chính ông H. và chị L. để cảnh cáo họ bởi chuyện thách đố, gây gổ giữa họ vừa trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục, vừa gây mất trật tự trị an ở địa phương.

Cả hai bên đều có lỗi? Một vấn đề khác, chị L. cho biết chị đã khởi kiện yêu cầu TAND huyện Cai Lậy buộc ông H. “bồi hoàn danh dự” vì đã xúc phạm chị thông qua việc thách đố chị cắn…, đồng thời buộc ông H. cam kết là gia đình chị “có chuyện gì thì ông H. phải chịu trách nhiệm”. Tòa đã kêu chị đến nộp tạm ứng án phí 500.000 đồng. Nhận xét về mặt pháp lý, một luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng trong vụ kiện này, căn cứ để đòi “bồi hoàn danh dự” của chị L. không thuyết phục bởi bản thân chị cũng có lỗi khi hùa theo ông H. mà “hoàn thành” chuyện thách đố. “Có lẽ cả hai người này lúc đó đều đã say rồi, đều mất tỉnh táo mà làm ra chuyện trái thuần phong mỹ tục như vậy” - vị luật sư này kết luận.

GIA TUỆ - THANH TÙNG