Gọi 113 thì 115 cũng sẵn sàng cấp cứu

Thời gian qua một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn… do không liên kết với nhau nên việc cứu hộ, cứu nạn chậm trễ gây thiệt hại cho người dân. Vì vậy, Thành ủy, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, công an, Sở Cảnh sát PCCC… phải nâng cấp hệ thống tổng đài. Để khi người dân báo đến thì các lực lượng xử lý khẩn cấp (gồm cảnh sát 113, cảnh sát PCCC, cấp cứu) cùng nhận được tin một lúc, rút ngắn thời gian tiếp nhận và kịp thời đến hiện trường.

Phòng Cảnh sát 113 cũng cho biết sắp tới sẽ liên kết với các nhà mạng để các số điện thoại gọi đến tổng đài 113 sẽ hiển thị tên, địa chỉ và định vị người gọi đang ở vị trí nào. Do đó những hành vi gọi điện thoại đến 113 báo tin giả, chọc phá… sẽ nhanh chóng bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Ngày 15-8, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM thông báo thành lập thêm ba trạm CSGT vùng cửa ngõ của TP.HCM. Đó là các trạm CSGT Đa Phước, Tân Túc và Tây Bắc.

Theo đó, Trạm CSGT Đa Phước chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực giáp ranh TP.HCM và Long An cùng một số tuyến đường trọng điểm ra vào các cảng. Trạm CSGT Tân Túc phụ trách cửa ngõ phía Tây Nam. Còn trạm CSGT Tây Bắc phụ trách khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc cùng với tuyến quốc lộ 22.

