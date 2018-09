Góp sức phản biện, cải cách chính sách

Nước mắm hết khổ vì iốt



Bà NGUYỄN THỊ TỊNH, Giám đốc DNTN Nước mắm Thanh Quốc Bà Những thông tin khó khăn của doanh nghiệp (DN) thời gian qua đã được hiệp hội và báo chí (trong đó có Pháp Luật TP.HCM) phản ánh đến các cơ quan quản lý, lãnh đạo Chính phủ. Cụ thể như quy định về việc kiểm tra các DN thực phẩm có sử dụng muối iốt từng gây khó khăn cho các DN sản xuất nước mắm truyền thống.

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng (tháng 10-2017), Bộ Y tế đã ban hành công văn nêu rõ chỉ kiểm tra các DN sản xuất muối iốt, không kiểm tra các DN sản xuất thực phẩm có sử dụng muối iốt. Đây là tín hiệu mừng dành cho các DN vì thời gian qua cộng đồng DN bức xúc việc kiểm tra các DN thực phẩm có sử dụng muối iốt sẽ gây khó khăn cho DN. Lý do là một số sản phẩm thực phẩm như nước mắm truyền thống nếu có thêm iốt trong thành phần sẽ gây biến màu, biến mùi, mất khả năng chống ôxy hóa… và đặc biệt, sản phẩm không đảm bảo được chất lượng như công bố của nhà chế biến hoặc theo tiêu chuẩn thành phẩm. Quan trọng hơn, trong nhiều trường hợp DN làm theo đơn hàng xuất khẩu, không thể tùy tiện bỏ thêm chất gì cũng được. Hơn nữa, iốt rất dễ bay hơi khi qua chế biến nhiệt nên dù sử dụng muối có bổ sung iốt cũng không có tác dụng. Việc điều chỉnh chính sách kịp thời không chỉ giúp DN ổn định sản xuất, giữ thị trường mà còn giúp cả ngành nước mắm truyền thống - đặc sản Việt Nam mấy trăm năm không bị ảnh hưởng. Bà NGUYỄN THỊ TỊNH,

Giám đốc DNTN Nước mắm Thanh Quốc Doanh nghiệp được tự xuất khẩu hạt gạo mình làm ra

Ông PHẠM MINH THIỆN, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May Ông Cuối tháng 8-2018, Bộ Công Thương ban hành Nghị định 107/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Nghị định 109/2010. Điều này đã “cởi trói” cho nhiều DN xuất khẩu gạo gặp vướng mắc, khó khăn trong suốt một thời gian dài.

DN cám ơn báo chí đã kịp thời phản ánh những khó khăn của chúng tôi khi những điều kiện về kho chứa, nhà máy gây ra sự quá sức, lãng phí đầu tư dù DN sản xuất ra được những hạt gạo chất lượng, nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu. Nhờ phản ánh đó mà Bộ Công Thương đã tiếp nhận, thay đổi chính sách, bỏ các quy định điều kiện xuất khẩu gạo không hợp lý. Từ đây DN có thể tự mình xuất khẩu gạo không phải nhờ ủy thác DN khác. Tháng 10 tới đây, khi Nghị định 107/2018 có hiệu lực, điều này sẽ tạo cơ hội cho công ty mở rộng thị trường và tăng sản lượng xuất khẩu theo sự nới rộng của những điều kiện để xuất khẩu gạo hữu cơ. Để đón đầu nghị định này, công ty sẽ tới Mỹ tìm hiểu thị trường, đối tác và tiến tới xuất khẩu vào quốc gia này. Ông PHẠM MINH THIỆN,

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May Bộ lắng nghe, người mua nhà được lợi

Ông NGUYỄN DUY MINH, Tổng Giám đốc L&L Group Ông ộ Tài chính bỏ đánh thuế tài sản căn hộ chung cư, đất ở, đất xây chung cư, đất kinh doanh... có giá trị từ 700 triệu đồng có thể nói là tin vui cho chính người dân và chính DN ngành bất động sản. Vì nếu đánh thuế tài sản đối với căn hộ chung cư, đất và nhà ở sẽ tác động rất lớn đến thị trường bất động sản. Thuế tài sản sẽ khiến chi phí giá thành sản phẩm bất động sản tăng lên vì phải cộng thêm khoản thuế này, cuối cùng người mua sẽ chịu thiệt. Điều đó sẽ làm cho DN gặp khó về tính toán giá bán sản phẩm để làm sao có giá cạnh tranh.

DN vui mừng vì ý kiến của cộng đồng DN qua sự đồng hành của các cơ quan báo chí đã được bộ, ngành lắng nghe mà có sự điều chỉnh chính sách phù hợp. Việc bỏ đánh loại thuế này giúp thị trường bất động sản ổn định thời gian qua. Ông NGUYỄN DUY MINH, Tổng Giám đốc L&L Group QUANG HUY ghi