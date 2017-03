Gửi mẫu giám định vụ treo cổ tại trụ sở công an xã

“Công an tỉnh sẽ gửi mẫu đến Viện Khoa học hình sự phía Nam để giám định. Chúng tôi đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Khi có kết quả sẽ công bố và thông tin đến dư luận. Nếu qua kết quả giám định mà phát hiện có sai phạm của công an xã, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” - Đại tá Ngân nói.

Như đã thông tin, ông Trần Ngọc Bé Tư chết trong tư thế treo cổ ở trụ sở Công an xã Lục Sĩ Thành. Theo Đại tá Ngân, ông Tư bị đưa về trụ sở công anxã vào đêm 7-7 để làm rõ thông tin trình báo ông này đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, ông Tư đã khai nhận nên công an xã lập biên bản tạm giữ hành chính. Đến sáng hôm sau thì công an phát hiện ông Tư chết trong tư thế thắt cổ. Tuy vậy, theo thân nhân ông Tư, tối đó ông Tư nhậu say và đi qua nhà bạn nhưng lại vào nhầm nhà mẹ bạn (hai nhà sát nhau - NV). Ông Tư được kêu về nhưng không chịu nên mẹ bạn ông trình báo công an.

GIA TUỆ - HỒ HẠNH