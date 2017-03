Gửi xe không lấy thẻ, mất khó đòi

TAND TP.HCM vừa bác kháng cáo của bà NTKH (ngụ quận Phú Nhuận) trong vụ tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sản với ông T., nguyên đơn vụ kiện.

Đi hai xe ra chỉ còn một

Tháng 5-2013, ông T. khởi kiện ra TAND quận Phú Nhuận đòi bồi thường do bị mất xe. Ông trình bày: Sáng 15-12-2012, ông đi xe SH màu vàng và bạn gái ông đi xe Attila màu đen đến quán phở của bà H. ở chung cư Phan Xích Long, phường 7 ăn sáng. Khi cả hai đậu xe trước cửa quán thì bà H. (chủ quán) ra yêu cầu đẩy xe qua đậu trước cửa nhà cạnh quán. Vì lo ngại nên ông có hỏi: “Để xe ở đó có sao không?”. Bà H. đáp: “Không sao đâu, có người trông xe”. Không an tâm, ông hỏi thêm lần nữa và vẫn được trấn an như thế. Vì vậy, ông và bạn gái đậu xe đúng vị trí mà bà H. chỉ và khóa xe cẩn thận rồi mới vào quán.

Sau khi ăn xong khoảng 30 phút, cả hai ra trước quán lấy xe thì ông T. phát hiện xe mất còn xe bạn gái và xe của các khách khác thì vẫn còn ở đó. Ông đã báo công an về vụ mất xe ngay sau đó và không thỏa thuận được việc bồi thường với bà H. nên khởi kiện. Xe lúc mua là gần 122 triệu đồng, nay ông yêu cầu bồi thường 80 triệu đồng vì đã qua sử dụng.

Ngược lại, bà H. cho rằng chỉ thấy bạn gái ông T. chạy xe Attila đen đến quán bà. Lúc đó, chị này hỏi bà để xe ở đâu và bà chỉ sang để xe nhà bên cạnh. Bà không thấy chiếc xe SH nào. Khi chị này nói mất xe, bà còn đáp xe còn đó mất đâu. Do đó, bà từ chối bồi thường cho ông T.

May nhờ có lời khai tại công an

Xử sơ thẩm tháng 4, TAND quận Phú Nhuận nhận định căn cứ vào lời khai tại công an, tại UBND phường về vụ việc thì đủ cơ sở để xác định giữa hai bên nguyên đơn và bị đơn có sự thỏa thuận trông coi xe giữa khách đến ăn và chủ quán. Sự giao kết này được thể hiện bằng lời nói và kể từ thời điểm đó quyền và nghĩa vụ đôi bên được xác lập.

Theo tòa, bà H. đã thừa nhận trong biên bản lời khai tại công an là bà không biết người nam đi xe màu gì chứ không phải bà không thấy người nam không đi xe. Trong các biên bản lời khai tại công an, bà thừa nhận trách nhiệm và đồng ý hỗ trợ 10 triệu đồng nhưng ông T. không chịu. Từ đó, tòa buộc bị đơn bồi thường cho ông T. 80 triệu đồng.

Ngay sau đó, bà H. kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, phía bị đơn đề nghị hòa giải, hỗ trợ 30 triệu đồng nhưng bên ông T. từ chối.

Cũng như tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm căn cứ vào biên bản làm việc tại công an rằng bà H. từng nhận trách nhiệm bồi thường việc mất xe nên tuyên bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên án sơ thẩm.

Cẩn thận khi gửi xe vào quán

Trao đổi về vụ án, các thẩm phán cho biết hiện nay việc gửi xe khi vào quán mà không lấy thẻ diễn ra khá phổ biến, khi xảy ra mất xe thì rất khó đòi bồi thường. Bởi dù pháp luật có quy định về việc giao kết hợp đồng miệng nhưng sẽ khó xử khi sự việc xảy ra mỗi bên nói một kiểu. Vụ án trên may nhờ có lời khai ban đầu tại công an nên tòa mới có căn cứ vững chắc khi xét xử.

Các thẩm phán khuyên người dân nên hết sức cẩn trọng khi gửi xe. Khi gửi, khách nên yêu cầu quán phải giao thẻ giữ xe, nếu quán không có thẻ xe thì phải hỏi thông tin cụ thể ai chịu trách nhiệm khi mất xe. Còn nếu không yên tâm thì tốt nhất nên tìm đến quán khác có người giữ xe, có giao thẻ xe đàng hoàng.

HOÀNG YẾN