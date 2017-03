Hạ giá 4 lần để hút khách Trung Quốc!?

Không phạt khách Trung Quốc giật nón chị bán chuối “Qua xác minh cho thấy không có cơ sở xử lý vụ du khách TQ có hành vi giật nón chị bán chuối giữa đường”. Ngày 11-7, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), cho biết. Công an đã làm việc với đoàn khách TQ, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái và người bán chuối. “Hành động của nhóm khách TQ là cách hành xử không đẹp chứ không có vi phạm pháp luật. Nguyên nhân một phần là do bất đồng ngôn ngữ. Sự việc này không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Đà Nẵng nên chúng tôi không xử phạt” - ông Hương nói. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 4-7, một nhóm khách TQ hỏi mua chuối của một chị bán dạo trên đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu). Khách bẻ chuối ăn và trả bằng tiền nhân dân tệ để thanh toán nhưng chị bán chuối không chịu. Nhóm này rút tờ 50.000 đồng ra trả và chị bán chuối thối lại 10.000 đồng (giá 40.000 đồng/nải chuối). Tuy vậy, nhóm này không chịu và hai bên xảy ra cãi vã. Một người TQ giật lấy gánh hàng, giật nón chị bán chuối. Nhạc sĩ Khoái chứng kiến nên can thiệp và quay clip phản ánh lên Facebook. TẤN TÀI Trong đợt kiểm tra vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện một số doanh nghiệp, cơ sở chuyên phục vụ khách TQ niêm yết giá vừa bằng Việt Nam đồng vừa bằng nhân dân tệ, ghi hóa đơn bán hàng cho khách bằng tiếng Trung Quốc theo nhân dân tệ. Sai phạm điển hình này xảy ra tại Công ty TNHH Thái Hòa (phường Vĩnh Hải, Nha Trang) chuyên bán hàng lưu niệm. Sở Tài chính đã lập biên bản, chuyển Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định.