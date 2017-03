Hạ Long có nguy cơ ô nhiễm than bùn

Ngày 5-8, tại khu vực phường Hà Khánh (TP Hạ Long, Quảng Ninh), một số người dân cho biết nước than bùn chảy với lưu lượng lớn suốt từ nhiều ngày qua. Hầu hết các con kênh này chảy ra sông Cửa Lục.

Ghi nhận của PV tại điểm kênh thoát nước của khai trường Công ty Than Hòn Gai chạy qua cầu Hóa Chất, than bùn cùng với dầu nhớt đóng thành những váng trôi ra sông, biển. Anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi), một người được thuê nhặt than, cho biết ở đây nhiều người dân sử dụng máy hút, phun… để mót than nên mới có hiện tượng dầu váng đặc sánh.

Kênh thoát nước của khai trường Công ty Than Hòn Gai dòng nước đục, đặc váng dầu chảy ra sông Cửa Lục. Ảnh: Đ.TRUNG

Trong khi đó tại khai trường Gián Khẩu (Hà Khánh) thuộc Công ty Than Hòn Gai, than bùn chảy tràn ra theo dòng kênh với lưu lượng lớn. Nhiều đoạn than bùn đóng thành tảng lớn. Ông Trần Văn Tân, một người dân than: “Kênh này dẫn nước của khai trường Hà Tu thuộc Công ty Than Hà Tu. Người dân đổ xô đi mót than, con kênh bị ô nhiễm nặng. Nếu than bùn đổ ra vịnh Hạ Long sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng”.

Kênh Xi Măng (Hà Tu, TP Hạ Long) là điểm cuối tiếp giáp với vịnh Hạ Long, tại nơi này hàng chục người với nhiều phương tiện đến mót than bùn. Mưa lũ cũng khiến nơi tiếp giáp với vịnh Hạ Long gần như bị san phẳng bởi than bùn.

Nói về việc Hạ Long có nguy cơ bị ô nhiễm bởi than bùn, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tình trạng này diễn ra ở nhiều khu vực trên địa bàn Quảng Ninh. Tuy nhiên, trước mắt chưa giải quyết ngay được vì phải tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhất là đời sống, sinh hoạt của người dân trên toàn tỉnh. Đối với các khu vực bị than bùn làm lấp kênh thì phải xử lý nạo vét khơi thông dòng chảy nhưng sẽ phải có kế hoạch cụ thể dài hơi.