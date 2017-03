Hạ Long - Quảng Ninh: 500 tàu du lịch “đình công”

Tàu nằm bờ, vỡ tour

Từ đầu giờ sáng, Cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã nườm nượp du khách đổ về tham quan vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, do trời mưa giông, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa bến tàu du lịch Bãi Cháy thông báo không cấp phép cho tàu du lịch rời bến. Lượng du khách trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục đổ dồn về mỗi lúc thêm đông. Đến 8 giờ, Cảng vụ thông báo làm thủ tục cho các tàu du lịch rời bến. Phòng vé tham quan cũng mở cửa bán vé. Tuy nhiên, mặc cho hàng trăm du khách chờ đợi, hầu hết các tàu du lịch đều vẫn im lìm, không có chiếc nào cập bờ đón khách.

Ông Nguyễn Hồng Nhị (ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) tham quan vịnh theo tour của Công ty Du lịch Phong Sơn Hà cho biết cả đoàn của ông có 92 du khách đã tới chờ tại Cảng tàu Bãi Cháy từ 5 giờ sáng. Nhưng họ chờ mãi không có tàu nào đưa đi tham quan nên đã buộc phải hủy tour, trở về Hà Nội để kịp giờ tàu đi Lào Cai. Các đoàn du khách khác cũng phải hủy chuyến tham quan tương tự.

Ông Hà Hoàng Chương, Phó Cảng trưởng Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, nói: Theo quy định trước nay, du khách đã mua vé miễn hoàn trả. Tuy nhiên, do sự cố chủ tàu không chịu chở khách, cảng hoàn trả lại tiền cho du khách.

Cả ngàn du khách đành hủy chuyến tham quan vịnh Hạ Long vì tàu dừng chở khách. Ảnh: HUY HOÀNG

Địa phương sẽ điều chỉnh quy định

Theo một số chủ tàu, lý do họ ngừng chạy tàu là do theo quyết định mới đây của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc siết chặt quản lý hoạt động tàu du lịch vịnh Hạ Long, có hiệu lực từ 10-6. Theo quyết định này, tỉnh Quảng Ninh đưa ra các quy định khá cụ thể về an toàn, kỹ thuật của tàu, yêu cầu về thuyền viên trên tàu...

Hiện có khoảng 500 tàu hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long, trong đó có 150 tàu lưu trú qua đêm. Một chủ tàu nói: Nếu áp dụng quy định mới này, sẽ có khá nhiều tàu lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long sắp hết thời hạn bảy năm khai thác phải nằm bờ hoặc phải chuyển xuống hạng cấp thấp hơn (hạng 3) để khai thác thêm một năm.

Ông Bùi Huy Trường, chủ hai tàu du lịch Sóng Biển 05 và Sóng Biển 08, nói dù có hai đoàn khách đặt tàu nhưng do các tàu khác không chạy nên ông cũng từ chối nhận khách. Theo ông Trường, quy định mới, mỗi tàu của ông phải có năm thuyền viên có bằng THPT nhưng vì mỗi tàu chỉ có ba thuyền viên mà tất cả đều chưa có bằng nên phải ngừng chạy. Ngoài ra, quy định mới có nhiều tiêu chuẩn về chứng chỉ chuyên môn, thiết bị tàu thuyền đòi hỏi cao, nhất là quy định về phòng cháy chữa cháy nên các chủ tàu cần có khoảng thời gian dài mới có thể điều chỉnh kịp.

Ông Trịnh Đặng Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh, cho biết từ 9-6, Sở đã có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch thông báo đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh lùi thời gian thực hiện quy định về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đến 10-9 để các doanh nghiệp có thời gian lắp đặt. Trong thời gian chờ ý kiến của UBND tỉnh, các tàu vẫn tiếp tục được hoạt động chở khách.

Theo ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sáng 10-6, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL họp với đại diện các chủ tàu vận động họ đón khách trở lại, không ảnh hưởng tới hoạt động du lịch. Nhiều chủ tàu đã chấp thuận. Về lâu dài, với quan điểm nâng cao chất lượng đội tàu du lịch Hạ Long, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục bàn bạc với các chủ tàu, xem xét lại các quy định, nếu có điểm nào chưa phù hợp sẽ điều chỉnh, chứ không quá cứng nhắc.

HUY HOÀNG