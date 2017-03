Hà Nam: Xe khách gường nằm đâm xe container

Chiếc xe khách bị tai nạn, bẹp nát phần đầu. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/Vietnam+)

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách bị thương phải đưa đi cấp cứu, hành khách hoảng loạn.



Tại hiện trường, nhiều hành khách đi trên xe giường nằm 2 tầng cho biết, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 74B-000.46 chạy hướng Ninh Bình-Hà Nội với tốc độ cao đến ngã tư đã đâm vào phần đuôi xe container đầu máy mang biển kiểm soát 16L-1526 chạy hướng thị trấn Kiện Khê (Thanh Liêm) cắt ngang Quốc lộ 1A.



Thời điểm xảy ra vụ tai nạn vẫn còn tối, tầm quan sát kém lại phóng với tốc độ cao nên tài xế xe khách không thể xử lý kịp.



Vụ tai nạn khiến xe container bị lật nghiêng, nằm sát mép đường. Chiếc xe khách bị bẹp dúm phần đầu, kính chắn gió bị vỡ nát. Trên xe khách lúc đó chở hàng chục hành khách, nhưng rất may không có ai bị thương.



Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách bị gẫy chân, phụ xe bị thương nhẹ.



Mặc dù tai xảy ra lúc rạng sáng, nhưng lực lượng Công an huyện Thanh Liêm đã có mặt kịp thời để phân làn giao thông, nên không gây tắc đường. Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ tai nạn./.

Theo Đức Phương (TTXVN)