Hà Nội: 15 cây xăng phải di dời khỏi nội thành

Trong số 52 cây xăng mà đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra, chỉ có bảy cây xăng đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn giao thông và an toàn phòng, chống cháy nổ; 15 cây xăng khác thuộc diện phải di dời ngay. Ngoài ra, 33 cây xăng không đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông, 34 cây xăng không đảm bảo điều kiện phòng, chống cháy nổ.

Bà Trần Thị Phương Lan, Chánh Văn phòng Sở Công Thương TP Hà Nội, cho biết đợt kiểm tra 52 cây xăng ở 10 quận nội thành Hà Nội của các đoàn công tác liên ngành cho thấy đa số các cửa hàng nằm trong khu vực nội thành đều không đảm bảo các quy chuẩn về diện tích (300 m2), không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông.

Trong sáu tháng đầu năm 2013, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã trực tiếp và phối hợp cùng liên ngành TP xử phạt 377,5 triệu đồng đối với các cây xăng vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu.

