Hà Nội: 2 siêu dự án đường sắt đô thị đều chậm

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ rõ như vậy trong chuyến kiểm tra, thị sát hai dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông vào sáng nay (4-2).



“Việc điều chỉnh dự án do trình độ của chúng ta đánh giá gói thầu không chuẩn, lúc đầu đánh giá thấp nhưng sau thực tế cao hơn. Chẳng hạn như tuyến Cát Linh - Hà Đông phải điều chỉnh, không điều chỉnh thì không thể thực hiện dự án” - ông Dũng nói.



Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, sau khi hoàn thiện sẽ bàn giao cho Hà Nội.

Dự án này có chiều dài 13,5 km với 12 ga trên cao, hai ga trung chuyển, khu Deport Hà Đông rộng 19 ha, kèm theo 13 đoàn tàu 52 toa.

“Tổng mức đầu tư ban đầu là 552 triệu USD, trong đó vay vốn của Trung Quốc là 419 triệu USD, đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 133 triệu USD. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD. Như vậy, vốn tăng lên 250 triệu USD, việc này cũng đã có chủ trương và hai nước đồng ý, trong đó Trung Quốc đồng ý bổ sung thêm khoảng 250 triệu USD” - ông Đông cho hay.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với các bộ, ngành và TP Hà Nội về hai dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội vào sáng 4-2.

Theo ông Đông, đến thời điểm này dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 90% khối lượng xây lắp. Trong đó trụ cầu, dầm 12 ga đã hoàn thiện, 4/12 ga hoàn thiện nội thất, khu Deport hoàn thành 10/14 hạng mục, hoàn thành 100 đường ray và đang thử tải... Dự kiến cuối năm 2017 sẽ cho chạy thử.

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, 4 km đi ngầm, 8 km đi trên có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 32.910 tỉ đồng. Tiến độ thi công hoàn thiện khoảng 30%, dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trinh Đình Dũng nhấn mạnh: “Thủ tướng Chính phủ đã có hai cuộc họp gấp với hai TP Hà Nội, TP.HCM và ra thông điệp quyết liệt của Chính phủ xử lý vấn đề ách tắc giao thông.

Trước mắt là tổ chức giao thông tốt hơn để giảm ùn tắc, trong điều kiện có thể làm được ngay thì phân luồng, có biện pháp giảm phương tiện cá nhân đi vào khu vực ùn tắc.

Về dài hạn phải đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư để có nhiều phương thức vận tải hợp lý và hệ thống đường tránh, đường vành đai phù hợp” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi công nhân đang làm việc tại công trường ga số 2, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Hiện cả hai tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông đều chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân, thứ nhất là do thiếu kinh nghiệm trong quản lý đầu tư bằng hình thức thầu trọn gói dẫn đến phải điều chỉnh gói thầu; thứ hai, do kinh nghiệm quản lý dự án còn rất hạn chế trong giai đoạn đầu; thứ ba, công tác giải phóng mặt bằng ở Hà Nội rất khó khăn, vừa phải đảm bảo thi công vừa phải tổ chức giao thông...



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ của hai dự án. “Phải đẩy nhanh tiến độ, khó khăn vướng thì các bộ cùng nhau phối hợp để giải quyết trong thẩm quyền, quá thì báo cáo Thủ tướng quyết định” - ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý phải đảm bảo an toàn trong thi công, không để xảy ra tai nạn lao động và ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Đặc biệt, công trình phải có chất lượng xây dựng tốt và kiến trúc tốt như “công trình 4-5 sao" chứ không chỉ đơn thuần là nhà ga.