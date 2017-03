Hà Nội: Ba người thiệt mạng vì giông lốc

Công điện nhấn mạnh dự báo những ngày tiếp theo vẫn còn khả năng có mưa to và lốc lớn bất thường.

Được biết cơn giông lốc bất ngờ vào chập tối 4-6 (từ 18 giờ 30 đến khoảng 20 giờ) tại khu vực Hà Nội đã khiến ba người thiệt mạng, trong đó một trường hợp do cây đổ đè trúng xe taxi của hãng Taxi Group khiến tài xế thiệt mạng, hai trường hợp còn lại bị gió lốc làm lật thuyền khi đang chèo thuyền trên Hồ Tây. Ngoài thiệt hại về người, cơn giông với sức gió cấp 8-9, kéo dài 30 phút kèm mưa lớn đã làm đổ hàng loạt cây xanh, cột điện, nhiều quán xá bị tốc mái và gây úng ngập cục bộ tại một số khu vực…

Trong công điện, ông Hùng yêu cầu: Sở Xây dựng TP Hà Nội chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội kiểm tra, rà soát toàn bộ các cây trên địa bàn các quận, kịp thời chặt hạ các cây nghiêng đổ, sâu mục, cắt tỉa gọn tán cây đảm bảo an toàn không bị đổ cây, gãy cành trong mùa mưa bão; kịp thời giải tỏa ngay các cây bị đổ, cành gãy đảm bảo không bị ùn tắc giao thông. Công ty Thoát nước Hà Nội thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, tổ chức kịp thời khơi thông các vị trí úng ngập khi xảy ra mưa lớn. Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội giải tỏa kịp thời, thay thế các cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ. Sở GTVT chỉ đạo lực lượng ứng trực, kịp thời hướng dẫn, phân luồng giao thông, cảnh báo vị trí nguy hiểm khi có úng ngập, không để xảy ra ùn tắc giao thông; nhanh chóng sửa chữa các hư hỏng công trình, bổ sung kịp thời các biển báo hướng dẫn giao thông. Công an TP chỉ đạo các lực lượng cảnh sát trật tự, giao thông thường xuyên ứng trực và triển khai các phương án giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông khi có tình huống xảy ra, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Bộ Tư lệnh thủ đô tổ chức lực lượng ứng trực, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo trật tự an ninh, khắc phục hậu quả mưa, bão, úng ngập khi có yêu cầu. EVN Hà Nội đảm bảo khắc phục sự cố điện và an toàn điện. Các quận/huyện phải ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các sự cố.

TRỌNG PHÚ